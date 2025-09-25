יום חמישי, 25.09.2025 שעה 21:13
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

דיווח: פליק רוצה את גיראסי, אך לאפורטה מתנגד

ע"פ דיווח ב"בילד" הגרמני, המאמן רוצה להחתים בעונה הבאה את חלוץ דורטמונד, שהרשים מול ברצלונה באלופות בעונה שעברה, אך הנשיא רוצה "שם גדול"

|
סהרו גיראסי מול פאו קוברסי (IMAGO)
סהרו גיראסי מול פאו קוברסי (IMAGO)

למרות שבסגל של ברצלונה נמצאים שניים מהחלוצים היעילים בלה ליגה, רוב השיח לקראת הקיץ הקרוב עוסק דווקא בצורך להביא חלוץ תשע חדש. פראן טורס עדיין לא הצליח לזכות באמון מלא כדי להפוך לחלוץ המרכזי, בעוד שרוברט לבנדובסקי צפוי לעזוב את המועדון בתום חוזהו בקיץ הבא.

בברצלונה מבינים כי יצטרכו למצוא מחליף לטווח ארוך, אך לא ברור כמה כסף יוכלו להשקיע במהלך הזה. בין השמות שעלו נמצא גם חואן אלברס מאתלטיקו מדריד, אך מדובר באופציה יקרה במיוחד.

אחת האופציות שמסקרנות את המאמן האנזי פליק היא חלוץ דורטמונד, סרהו גיראסי. לפי דיווח ב״בילד״, פליק רואה בו מועמד מתאים והקבוצה עוקבת מקרוב אחרי התפתחויותיו. 

עם זאת, הנשיא ז’ואן לאפורטה מחזיק בדעה שונה. לטענתו, אם ברצלונה תביא חלוץ חדש, עליו להיות שם גדול עם כוכבות עולמית, ולא שחקן בן 29 שעשה את דרכו בצעדים איטיים יחסית, מבלי לשחק במועדוני העל של אירופה. 

סהרו גיראסי מול ברצלונה בעונה שעברה (רויטרס)סהרו גיראסי מול ברצלונה בעונה שעברה (רויטרס)

המספרים לא משקרים

לגיראסי בהחלט יש את הנתונים שמוכיחים את מקומו בצמרת. אחרי עונת שיא בשטוטגרט עם 30 שערים ב־30 משחקים, הוא המשיך עם 43 שערים ו־10 בישולים ב־56 הופעות מאז. ברזומה שלו גם 13 שערים בליגת האלופות, ועוד חמישה שכבש כבר העונה.

פליק התרשם במיוחד מהיכולת של החלוץ הגינאי מול ברצלונה – בשלושת המפגשים בעונה שעברה כבש חמישה שערים מול הקטלונים, ויכול היה אפילו להוסיף עוד.

