דיווח: פליק רוצה את גיראסי, אך לאפורטה מתנגד

למרות שבסגל של ברצלונה נמצאים שניים מהחלוצים היעילים בלה ליגה, רוב השיח לקראת הקיץ הקרוב עוסק דווקא בצורך להביא חלוץ תשע חדש. פראן טורס עדיין לא הצליח לזכות באמון מלא כדי להפוך לחלוץ המרכזי, בעוד שרוברט לבנדובסקי צפוי לעזוב את המועדון בתום חוזהו בקיץ הבא.

בברצלונה מבינים כי יצטרכו למצוא מחליף לטווח ארוך, אך לא ברור כמה כסף יוכלו להשקיע במהלך הזה. בין השמות שעלו נמצא גם חואן אלברס מאתלטיקו מדריד, אך מדובר באופציה יקרה במיוחד.

אחת האופציות שמסקרנות את המאמן האנזי פליק היא חלוץ דורטמונד, סרהו גיראסי. לפי דיווח ב״בילד״, פליק רואה בו מועמד מתאים והקבוצה עוקבת מקרוב אחרי התפתחויותיו.

עם זאת, הנשיא ז’ואן לאפורטה מחזיק בדעה שונה. לטענתו, אם ברצלונה תביא חלוץ חדש, עליו להיות שם גדול עם כוכבות עולמית, ולא שחקן בן 29 שעשה את דרכו בצעדים איטיים יחסית, מבלי לשחק במועדוני העל של אירופה.

סהרו גיראסי מול ברצלונה בעונה שעברה (רויטרס)

המספרים לא משקרים

לגיראסי בהחלט יש את הנתונים שמוכיחים את מקומו בצמרת. אחרי עונת שיא בשטוטגרט עם 30 שערים ב־30 משחקים, הוא המשיך עם 43 שערים ו־10 בישולים ב־56 הופעות מאז. ברזומה שלו גם 13 שערים בליגת האלופות, ועוד חמישה שכבש כבר העונה.

פליק התרשם במיוחד מהיכולת של החלוץ הגינאי מול ברצלונה – בשלושת המפגשים בעונה שעברה כבש חמישה שערים מול הקטלונים, ויכול היה אפילו להוסיף עוד.