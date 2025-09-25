יום שישי, 26.09.2025 שעה 03:43
 מזרח 
6033-5031פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5546-6429אינטר מיאמי3
5342-5131שארלוט4
5339-4631ניו יורק סיטי5
5143-5830אורלנדו סיטי6
5038-5231נאשוויל7
5047-5131קולומבוס קרו8
4553-5730שיקאגו פייר9
4340-4531ניו יורק רד בולס10
3245-3931ניו אינגלנד רבולושן11
2737-3030טורונטו12
2755-3730אטלנטה יונייטד13
2558-2931די.סי. יונייטד14
2455-2931מונטריאול15
 מערב 
5738-5631סן דייגו אפ.סי1
5632-5730ונקובר ווייטקאפס2
5436-5131מינסוטה יונייטד3
5037-5729FC לוס אנג'לס4
4545-5230סיאטל סאונדרס5
4437-3330אוסטין6
4341-3931פורטלנד טימברס7
3952-4131קולורדו ראפידס8
3749-4530דאלאס9
3649-4031יוסטון דינמו10
3558-5631סן חוזה ארת'קווייקס11
3445-3230ריאל סולט לייק12
2852-3931סנט לואיס סיטי13
2763-4531קנזס סיטי14
2161-3730לוס אנג'לס גלאקסי15

תורג'מן הוצג: סביבה שעוזרת להתפתח לאירופה

החלוץ החדש של ניו אינגלנד במסיבת העיתונאים: "דיברתי עם טוקלומטי, בריבו ופיינגולד שהמליצו על ה-MLS, מתרגש מהבכורה". המאמן: "מלאי ציפייה ממנו"

|
דור תורג'מן (ניו אינגלנד)
דור תורג'מן (ניו אינגלנד)

דור תורג'מן הוצג אמש (חמישי) רשמית כשחקנה החדש של ניו אינגלנד, וקיים מסיבת עיתונאים בה סיפר על הימים האחרונים: “הדרך לפה הייתה ארוכה, אבל בסוף הגעתי. חיכיתי לזה זמן רב, מבחינתי זו הגשמת חלום ואני מאושר להיות כאן.”

החלוץ נשאל האם שוחח עם שחקנים ישראלים נוספים מה-MLS ועם חברו לקבוצה עיליי פיינגולד בפרט. “דיברתי עם עידן טוקלומטי ותאי בריבו על הליגה, והם סיפרו לי שזו מסגרת מצוינת שנמצאת כל הזמן בתהליך צמיחה. עם עילאי שוחחתי על הקבוצה והאנשים כאן, והוא אמר לי שזה מקום מיוחד שכדאי לי להגיע אליו”, סיפר.

בהתייחסות להגעתו כבר כעת, לפני סיום העונה, אמר: “היה לי חשוב להגיע לפני שהעונה תסתיים, כדי להתרגל לליגה, למועדון ולסיים את השנה עם אנרגיות חיוביות. אני מתרגש לקראת הופעת הבכורה שלי, מקווה שננצח ושגם אצליח לכבוש”.

קבלת הפנים ואימון ראשון לדור תורג'מן

כשנשאל למה בחר דווקא ב-MLS, השיב תורג'מן: “זה היה הצעד הנכון מבחינתי, גם בגלל איכות הליגה וגם בזכות המועדון. זו סביבה שמקדמת שחקנים ועוזרת להם להתפתח לקראת אירופה”.

מאמן הקבוצה הזמני, פבלו מוריירה, הוסיף מחמאות: “מה שציפינו לראות ממנו כשעקבנו אחריו, זה מה שאנחנו מקבלים כעת, חלוץ מהיר, לא מספר 9 קלאסי, אבל שחקן מגוון שמתאים לכדורגל המודרני. הוא יודע לשחק לבד בהתקפה וגם בשיתוף עם חלוץ נוסף. אנחנו שמחים מאוד על הצטרפותו ומלאי ציפייה למה שיביא בעתיד”.

