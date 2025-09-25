יום חמישי, 25.09.2025 שעה 19:05
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"דור פרץ נמצא ברשימות של קבוצות ביוון"

על פי דיווח ביוון, כוכב מכבי ת"א, שמסיים את חוזהו בתום העונה, מושך עניין ממספר קבוצות במדינה: "הקבוצה הראשונה שהתעניינה בו בעבר הייתה א.א.ק"

|
דור פרץ בועט (האתר הרשמי של מכבי ת
דור פרץ בועט (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

דור פרץ הוא ללא ספק אחד השחקנים הישראלים הבולטים בכדורגל שלנו, ולאחר ההופעות הנהדרות של הקשר/חלוץ של מכבי ת”א בזירה האירופית ובנבחרת ישראל, גם ההתעניינות מעבר לים עדיין קיימת עבור השחקן בן ה-30.

פחות מ-24 שעות לאחר ה-0:0 של מכבי תל אביב מול פאוק סלוניקי במסגרת המחזור הראשון של הליגה האירופית, ביוון מדווחים כי פרץ “מושך עניין מצד מספר קבוצות במדינה”, כאשר שמותיהן של הקבוצות טרם הוזכרו. 

מה שכן הוזכר בכתבה היה שמותיהן של הקבוצות שהתעניינו בפרץ בעבר, ביניהן פנאתינייקוס וא.א.ק אתונה, שהייתה הראשונה על פי אותו דיווח להתעניין בשחקן מכבי ת”א, זאת בהמלצתו של אקס הקבוצה ושחקן בית”ר ירושלים לשעבר, ליוואי גארסיה. 

