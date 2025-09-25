הפועל חיפה נקנסה ב-7,500 ש"ח, מכבי ב-1,000

הדרבי החיפאי האחרון (1:1) בין הפועל למכבי היה סוער במיוחד, והיום (חמישי) בהתאחדות לכדורגל פרסמו את העונשים לקבוצות – קנס של 1,000 שקלים למכבי חיפה בגין השלכת כוס מיציע אוהדיה, בעוד שהפועל חיפה נקנסה על סך 7,500 ש”ח בגין פריצת לפחות חמישה מאוהדיה לכר הדשא לאחר הבקעת שער השוויון של רועי זיקרי. אין החלטה עדיין בנושא התנועה המגונה שביצע חלוץ הפועל חיפה, ג’בון איסט.

בדו”ח המשקיף על הדרבי נכתב: “המשחק החל באיחור של כ2:30 דק׳ בשל התארכות הטקסים. בדקה 14 - לאחר הבקעת השער לזכות מכבי חיפה, נזרקו חפצים (עיגולי נייר) מכיוון היציע הצפוני שאוכלס ע״י אוהדי מכבי חיפה אל כר הדשא. לציין כי לא פגע באיש. בדקה 38 - לאחר הבקעת שער של קבוצת הפועל חיפה, רצו שחקני הקבוצה לחגוג עם האוהדים בכיוון היציע המזרחי שאוכלס ע״י אוהדי הפועל חיפה”.

“בו בזמן קפצו אל תוך שדה המשחק בין 5-10 אוהדי הקבוצה לחגוג עם השחקנים. לציין כי הורחקו מיידית ע״י צוות האבטחה והוחזרו ישירות לשטח היציע המזרחי. בדקה 53 - נזרקה מכיוון היציע הדרומי שאוכלס ע״י אוהדי מכבי חיפה כוס משקה אל שדה המשחק. לציין כי הנ״ל לא פגע באיש”.

המשקיף ציין את התלונות של רועי שני, מנהלה האדמיניסטרטיבי של מכבי חיפה, על התנועה המגונה של חלוץ הפועל, ג’בון איסט, לאחר שער השוויון, אירוע שכאמור עדיין אין החלטה בעניינו.

בדו”ח נכתב על העניין: “לאחר סיום המשחק, אציין כי ניגש אליי מר רועי שני - מנהל האדמיניסטרטיבי של קבוצת מכבי חיפה וביקש לציין כי לאחר הבקעת השער לזכותה של קבוצת הפועל חיפה בדקה 38, שחקן קבוצת הפועל חיפה מס׳ 10 ג׳בון איסט, חגג את השער תוך תנועה מגונה לכיוון היציע הדרומי שאוכלס ע״י אוהדי מכבי חיפה. מציין כי אלו הם דבריו והם מובאים לידי ביטוי בדו״ח זה”.