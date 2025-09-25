יום חמישי, 25.09.2025 שעה 19:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

אצטדיון אשדוד בדרך לקבל את אישור אופ”א

רף חדש בספורט: האצטדיון החדש באשדוד יהפוך לאחד מהשניים המתקדמים ביותר בישראל ואף צפוי לעמוד בסטנדרטים של אופ"א, כשיכלול כ-20,000 מושבים

|
אצטדיון אשדוד (גולדשמיט-ארדיטי-בן נעים)
אצטדיון אשדוד (גולדשמיט-ארדיטי-בן נעים)

ישראל מציבה רף חדש בתחום מתקני הספורט: אצטדיון טדי בירושלים הפך לאחרונה לאצטדיון השלישי בארץ (סמי עופר, בלומפילד) שקיבל את הסמכתה הרשמית של אופ”א לקטגוריה 4 לאצטדיונים, הדרגה הגבוהה ביותר המאפשרת אירוח משחקים בין-לאומיים רשמיים בליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס ליג. במקביל, משרד האדריכלים גולדשמידט-ארדיטי-בן נעים, ממשיך להישג הבא, עם תכנונו של אצטדיון אשדוד הכולל כ-20,000 מושבים, אשר צפוי גם הוא לעמוד באותם הסטנדרטים של אופ”א ולהצטרף לרשימת האצטדיונים המובילים באירופה.

במהלך השנתיים האחרונות עבר אצטדיון טדי שיפוץ מקיף, שתוכנן ונוהל על ידי משרד גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים, מהמובילים בישראל בתכנון מתקני ספורט רחבי היקף. העבודות כללו חידוש מקיף של מתחמי השחקנים, המאמנים והשופטים, לצד שדרוג מתחמי האירוח, הוספת תאי צפייה פרטיים, ושדרוג מערכת התאורה והסאונד כך שיעמדו בתקני השידור המתקדמים ביותר. טדי, האצטדיון, הגדול בישראל עם כ-31,700 מושבים, הותאם לסטנדרטים המחמירים ביותר של אופ”א תוך דגש על בטיחות, נגישות ותשתיות טכנולוגיות חכמות.

אצטדיון אשדוד (גולדשמיט-ארדיטי-בן נעים)אצטדיון אשדוד (גולדשמיט-ארדיטי-בן נעים)

בשבוע שעבר התקיימה פגישה עם נציגי אופ”א, בה משרד האדריכלים "גולדשמידט-ארדיטי-בן נעים" הציג את תוכניות האצטדיון בפני נציגי אופ”א, ההתאחדות לכדורגל בישראל ועיריית אשדוד. עם השלמת הבנייה ואישורו רשמי, יהפוך האצטדיון לאחד משני האצטדיונים המתקדמים בישראל, צעד נוסף בחיזוק תשתיות הספורט הלאומיות ובהצבת ישראל על מפת המתקנים האירופית.

לדברי האדריכל-שותף יוסי בן נעים ממשרד "גולדשמידט-ארדיטי-בן נעים": "עבודתנו באצטדיון טדי יצרה אבן דרך חשובה הממקמת את ישראל בליגה של מתקני הספורט המתקדמים באירופה. ההשקעה בטדי היא לא רק נדל"ן, היא השקעה בתרבות, בחוויית האוהדים ובתדמית הבינלאומית של המדינה. באשדוד אנחנו מיישמים את הידע והניסיון שצברנו בתכנונם של 7 אצטדיונים, עם אצטדיון חדש שימשוך אליו אירועים ותחרויות ברמה הגבוהה ביותר, ויתרום לפיתוח העיר והאזור".

