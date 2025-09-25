יום חמישי, 25.09.2025 שעה 19:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

אבו עביד לא התאמן, בספק למכבי תל אביב

הבלם שסובל מפציעה בכתף לא נטל חלק באימונים, בקבוצה ינסו להכשירו לקראת המשחק מול האלופה ואם ישחק, יפתח בשלישיית בלמים יחד עם גנטוס וחילו

|
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)
איאד אבו עביד (עמרי שטיין)

בלם בני סכנין, איאד אבו עביד, לא נטל חלק באימוני הקבוצה השבוע והוא בספק למשחק מול מכבי ת"א. אבו עביד סובל כבר תקופה ארוכה מפציעה בכף הרגל ולמרות זאת משחק על מנת לנסות ולעזור לקבוצה.

בסכנין ינסו להכשיר את אבו עביד למשחק הקרוב ומחר (שישי) יתכן ויחזור להתאמן חלקית. במידה ויהיה כשיר, הקפטן יפתח במערך של שלושה בלמים כולל חסן חילו ומארון גנטוס.

מי שחוזר לסגל הוא הזר אוטאנגה שהורחק מול הפועל חיפה. שחקן הכנף איברהימה דראמה ערך את האימון השני שלו וצפוי להיות בסגל.

עד כה סכנין השיגה 3 נקודות מתוך 12 אפשריות ומצפים לה עד הפגרה משחקים מול מכבי ת"א בדוחא ומול מכבי נתניה בחוץ.

