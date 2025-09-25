אבו עביד לא התאמן, בספק למכבי תל אביב

בלם בני סכנין, איאד אבו עביד, לא נטל חלק באימוני הקבוצה השבוע והוא בספק למשחק מול מכבי ת"א. אבו עביד סובל כבר תקופה ארוכה מפציעה בכף הרגל ולמרות זאת משחק על מנת לנסות ולעזור לקבוצה.

בסכנין ינסו להכשיר את אבו עביד למשחק הקרוב ומחר (שישי) יתכן ויחזור להתאמן חלקית. במידה ויהיה כשיר, הקפטן יפתח במערך של שלושה בלמים כולל חסן חילו ומארון גנטוס.

מי שחוזר לסגל הוא הזר אוטאנגה שהורחק מול הפועל חיפה. שחקן הכנף איברהימה דראמה ערך את האימון השני שלו וצפוי להיות בסגל.

עד כה סכנין השיגה 3 נקודות מתוך 12 אפשריות ומצפים לה עד הפגרה משחקים מול מכבי ת"א בדוחא ומול מכבי נתניה בחוץ.