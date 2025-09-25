יום חמישי, 25.09.2025 שעה 19:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

למדה? בחוזהו החדש של טאבי אין סעיף שחרור

לאחר עזיבתם של דאפה, ברנס וסטויאנוב, היהלומים שהחתימו את הכישרון הצעיר על חוזה חדש בקיץ למדו מטעויות. פלקושצ'נקו לא מתאמן ובספק להפועל י-ם

|
ג'וסלין טאבי משתלט (ראובן שוורץ)
ג'וסלין טאבי משתלט (ראובן שוורץ)

אחד השחקנים אשר עלו בכותרות של מכבי נתניה, הוא קשרה של הפועל פתח תקווה, ג'וסלין טאבי, אשר עבר בעסקת השאלה לעונה נוספת למלאבסים ועד כה פורח בגדול, כאשר הוא כבש נגד היהלומים בשני המפגשים עד כה בין הקבוצות.

לאחר עזיבתם של לא מעט שחקנים מוכשרים מנתניה בשל חוזים "בעייתיים", דוגמת דניאל דאפה, ניקיטה סטויאנוב ועידן ברנס, החשש בקרב האוהדים הוא לאבד גם אותו מבלי ששיחק במועדון, אך נראה שבנתניה למדו מטעויות.

ל-ONE נודע, שבחוזהו החדש של הקשר, שנחתם בקיץ, בנתניה הצליחו "לבטל" את סעיף השחרור של הכישרון הצעיר, שעמד על 900,000 אירו. למעשה, כעת, אם טאבי שחתום לשלוש שנים נוספות עם אופציה לעונה נוספת יקבל הצעה מפתה וירצה לעזוב, לנתניה תהיה אמירה בנושא והיא תוכל לסרב.

אנתוני לימבומבה מול גאנתוני לימבומבה מול ג'וסלין טאבי (רועי כפיר)

במעבר חד: במועדון ממשיכים בהכנות לקראת המשחק ביום שבת מול הפועל ירושלים, כאשר החבורה של יוסי אבוקסיס, רוצה לצבור רצף ניצחונות לראשונה העונה. אך אבוקסיס יגיע למשחק הזה בסגל חסר, כשלפחות שני שחקנים יעדרו.

רותם קלר, עדיין לא כשיר לחלוטין, זכר לפציעה שגרמה לו להיעדר מהמשחק מול עירוני טבריה, כשכמוהו גם איתי בן שבת. השניים צפויים לחזור בשבוע הבא, למשחק מול בני סכנין.
 
אליהם עשוי להצטרף מקסים פלקושצ'נקו, שנכנס כמחליף מול טבריה והוחלף עקב רגישות במפשעה, כאשר עד כה, הוא מתאמן בצד, כאשר גם באימון הבוקר הוא לא התאמן עם שאר חבריו. בנתניה ינסו להכשירו מחר, כשבכל מקרה, נראה שהסיכויים שיפתח נמוכים.

