יום חמישי, 25.09.2025 שעה 19:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

בק"ש מתוסכלים: לימבומבה לא בסגל לאשדוד

בקבוצה קיוו כי הבלגי, שהיה הרכש המרכזי בקיץ, יחזור, אך הוא עדיין לא מתאמן עם הקבוצה. שאהין נטש את האימון ובספק גם הוא. וגם: סוגיית האצטדיון

|
אנתוני לימבומבה (רועי כפיר)
אנתוני לימבומבה (רועי כפיר)

בעירוני ק"ש מתחילים להיות מתוסכלים מסאגת חזרתו של הקשר אנתוני לימבומבה, מי שהיה אמור להיות השחקן המרכזי של הקבוצה בעונת המשחקים הקרובה, אך עד כה לא מצליח להשפיע. בקבוצה קיוו מאוד שהבלגי יחזור לסגל לקראת המשחק מול מ.ס אשדוד בשבת, אך למרות המנוחה לה זכה, גם בשני האימונים האחרונים של הקבוצה מאז החזרה מהחג, הוא לא נטל חלק ולא צפוי להיות בסגל.

זה לא סוד שבמועדון מהצפון בנו מאוד על השחקן ועשו הכול כדי להביאו, כאשר למרות שבמועדון מודעים שהוא אכן פצוע באזור העקב, יש חוסר שביעות רצון מהעובדה שלא ניתן להשתמש בו. 

בילאל שאהין, שמחלים מקרע קטן בשריר התאומים, החל הבוקר (חמישי) את האימון, אך נטש אותו באמצע וגם הוא נמצא בספק גדול להתמודדות, כשאם לא יהיה כשיר, הראל גולדנברג צפוי להמשיך ולפתוח בעמדת המגן השמאלי אצל שי ברדה.

בילאל שאהין (שחר גרוס)בילאל שאהין (שחר גרוס)

בנושא אחר, למרות ההצהרה של יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון בתחילת העונה כי הוא מאמין שהמועדון יוכל לחזור לארח באצטדיון הביתי בתחילת שנת 2026, עדיין אין התקדמות. כרגע, מהנדסים בכירים הגיעו לאצטדיון על מנת לאמוד את הנזק בו, כאשר רק לאחר מכן ניתן יהיה להעריך את אופן הטיפול.

טרם הוחלט אם לערוך שיפוץ כללי או הריסה, אך בכל אופן, נראה שהפתרון לא נמצא באופק וקיים ספק גדול לגבי סיכויי הקבוצה לחזור ולארח באצטדיון בעונת המשחקים הנוכחית.

