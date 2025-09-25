יום חמישי, 25.09.2025 שעה 17:09
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
108-76חטאפה6
94-75אלצ'ה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
64-45אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
38-15אוביידו18
211-56מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"אלברס יעזוב את אתלטיקו, תמיד אהד ברצלונה"

מאמנו הראשון של הארגנטינאי, הוגו רפאל ואראס, ניתח את מצבו הנוכחי באתלטיקו בראיון: "הוא אף פעם לא שיחק בתפקיד שלו, הייתי רוצה שיעבור לריאל"

|
חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

אתלטיקו מדריד לא חווה תקופה טובה. אחרי שישה משחקים, היא במקום התשיעי בטבלה, עם שני ניצחונות בלבד מתוך שבעה משחקים, לצד שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים, אחד מהם מול ליברפול בפתיחת ליגת האלופות. חוליאן אלברס לא היה בתקופה טובה עד אתמול כשכבש שלושער נהדר מול ראיו וייקאנו. הדבר בלט במשחק מול מיורקה, כאשר לאחר שהחמיץ פנדל הוחלף והמשיך לשבת על הספסל כשהוא מנענע בראשו באכזבה.

בהקשר הזה, הוגו רפאל ואראס, מאמנו הראשון של החלוץ הארגנטינאי, דיבר בראיון על התקופה של השחקן בן ה-25 באתלטיקו, ולא חסך ביקורת: "אני לא רואה שהוא מרגיש בנוח אצל סימאונה. הוא שיחק הרבה משחקים, אבל הוא לא החלוץ שתמיד היה, כי הוא מעולם לא שיחק בעמדה שבה הוא אמור לשחק. הוא לא נינוח נראה לי שהוא שיחק הרבה פעמים בצדדים, הוא אף פעם לא שיחק בתפקיד שבו הוא צריך לשחק".

"אני יודע שהוא אמר למשפחה שלו שהוא חושב על הקבוצה, שהוא מתכנן לשחק ולהיות טוב, והמטרה שלו היא להמשיך להיות מספר 9 של הנבחרת. היום אתלטיקו היא קבוצה שמגנה הרבה ותוקפת מעט. אני רואה אותו יותר כמעביר כדורים מאשר כמסיים. הם כובשים שערים ממצבים נייחים או מבעיטות מרחוק. הקבוצה לא עושה הרבה כדי שחוליאן יהיה מספר 9 כפי שהיה בריבר", הוסיף ואראס.

ניצחון חשוב 2:3 לאתלטיקו על ראיו וייקאנו

מאמנו לשעבר של אלברס אף ביקר את סגנון המשחק של הקבוצה: "ראינו משחקים שבהם חוליאן ירד להגן עד לשער היריבה. לא יכולתי להאמין כשראיתי את זה. יש לו יחסים טובים עם סימאונה, אבל סגנון המשחק שלו הוא הגנה. אני לא יודע אם סימאונה סיים את דרכו באתלטיקו".

"ביום שבו הוציאו אותו, כעסתי. הוא החמיץ את הפנדל, ולא היה בטוב עם זה שהחליפו אותו. הוא גם היה בתהליך התאוששות מפציעה, ואולי סימאונה רצה לשמור עליו. גם על זה כעסתי. זו הייתה תחושה מעורבת", אמר כשהזכיר את הסיטואציה. "לפעמים ניצחון לא מגיע מהוצאת החלוץ, כי החלוץ מושך את הבלמים, אבל הוא אף פעם לא שיחק בעמדה שבה הוא צריך לשחק".

העתיד של חוליאן בברצלונה?

בהמשך, ואראס התייחס לעתידו של השחקן ואמר כי ייתכן שלא יישאר עוד שנים רבות באתלטיקו: "אני מאמין שבשלב מסוים יהיה שינוי, או במאמן או אצלו. מישהו אמר לי עכשיו שהוא צריך ללכת לברצלונה, והאמת היא שהוא לא בברצלונה כי הוא לא שם את הכסף שהיה צריך לשים. הוא יעזוב כי תמיד היה אוהד של ברצלונה". עם זאת, הוסיף: "הייתי רוצה שהוא ישחק בריאל מדריד".

