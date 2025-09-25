"שיחק את עצמו להרכב": גלוך צפוי לפתוח ב-11

התקשורת ההולנדית מהללת את אוסקר גלוך לאחר ההופעה המרשימה שלו במשחק מול פ.ס.וו איינדהובן, ובאתר המקומי ‘soccernews’ נכתב כי הקשר הישראלי "שיחק את עצמו להרכב" לקראת המפגש הקרוב של אייאקס מול ברדה.

גלוך, שנכנס כמחליף ושמר על נקודה יקרה עם שער דרמטי לקראת הסיום, הפך לנושא המרכזי בהכנות של המאמן ג’ון הייטינחה. באתר נכתב עליו כי: "גלוך עלה מהספסל כמחליף פנטסטי. הביצוע שלו העלה את הדרישה לשלב את הקשר בן ה-21 ב-11 הפותחים".

הפציעות בהתקפה, של קספר דולברג שנפצע כבר בחדר ההלבשה ושל ואוט ווחהורסט שעדיין לא כשיר בצורה מלאה, צפויות להוביל לכך שגלוך יקבל את חולצת ההרכב כחלוץ תשע מדומה, כך טוענים בהולנד. בכך, ישלים שלישיית התקפה יחד עם סטיבן ברחהאוס שחוזר מפציעה ומיקה גודץ הצעיר.

בסיום הסיקור העלו ב-soccernews סקר לאוהדים: "האם גלוך שייך להרכב הפותח של אייאקס?", והתוצאה הייתה חד משמעית: 90% מהמצביעים השיבו שכן.