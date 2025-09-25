"נהואל? רפאלוב נכשל בגדול, הרכש לא טוב"

מכבי חיפה עדיין לא הגיעה לעונת 2025/26. הירוקים אמנם הביסו 0:4 את מכבי בני ריינה ו-1:5 את מ.ס אשדוד, אבל בדרבי הם איכזבו עם 1:1 מול הפועל חיפה. הפרשן איציק אהרונוביץ' דיבר היום (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על פתיחת העונה המאכזבת בצד הירוק של הכרמל ובעיקר על מתיאס נהואל ודייגו פלורס.

מה אתה חושב על נהואל?

”אמרתי לפני חצי שנה כבר שזה הפלופ הכי גדול שהגיע לפה בשנים האחרונות, מזכיר לי את הזרים שהגיעו בתקופה הלא טובה של מכבי חיפה שזה היה צחוק מהעבודה. רפאלוב נכשל פה בגדול, איפה שהוא דורך, לא צומח דשא מבחינת הבאת השחקנים, הביאו לפה ישראלים לא טובים, זרים לא טובים. אמרתי תמיד שיש רביעיית הגנה טובה ושוער טוב ואת גוני נאור והטקטיקה של פלורס טובה. עכשיו אין גם טקטיקה ואין גוני נאור. לא נותנים לפלורס לעבוד”.

מי לא נותן לו לעבוד?

”מתערבים לו. לא אגיד שמות. מה היה רע פה עם גוני נאור? בגלל שהיה לחץ מהתקשורת שהוא לא צריך לשחק? מכבי חיפה לא קיבלה גול אחד איתו. בדרבי היריבה עשתה מעברים ומכבי חיפה הפכה שוב להיות מופקרת. כשעלי מוחמד משחק הוא מאבד כדור וסופגים את ה-1:1. במכבי חיפה אין איכות. ברגע שאין איכות, רק דרך טקטיקה ומשמעת אישית וקבוצתית אפשר להגיע לדברים. יש למכבי חיפה מזל שגם ריינה וגם אשדוד לא שיחקו נגדה טקטי, דבר שלא קרה אף פעם”.

למה אתה לא מצטרף לצוות המקצועי של מכבי חיפה?

”אני בן 71.5, מה שמעניין אותי זה רק המשפחה שלי והנכדים”.