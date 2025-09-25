יום ראשון, 28.09.2025 שעה 14:19
ממשיך לככב: דדאון אלוף העולם ב-50 מטר חופש

השחיין הישראלי שוב סיים מעל כולם עם הזהב בזמן של 37.43. זה המקצה השלישי שבו סיים כמנצח באליפות העולם לשחייה פראלימפית, לצד מדליית כסף אחת

עמי דדאון (ההתאחדות לספורט לנכים)
עמי דדאון (ההתאחדות לספורט לנכים)

המופע של עמי דדאון באליפות העולם לשחיה פראלימפית בסינגפור ממשיך, לאחר שהשחיין הישראלי זכה היום (חמישי) במדליית זהב במקצה ל-50 מטר חופשי.

דדאון עצר את השעון על זמן של 37.43 שניות, ובכך הפך לאלוף העולם במקצה, זאת לאחר שכבר זכה בימים הקודמים בשתי מדליות זהב נוספת ובמדליית כסף.

הישראלי המשיך לבסס את מעמדו כאחד השחיינים הפראלימפיים המובילים בעולם, כאשר כבר ביום הראשון של אליפות העולם זכה בזהב במקצה ל-50 מטר חזה.

עמי דדאון (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)

בהמשך, ביום השני, שמר על תואר אלוף העולם ב-100 מטר חופשי (קלאס 4) שבו זכה גם בלונדון באליפות הקודמת, אז קבע שיא עולם. אמש הוא הוסיף מדליית כסף ב-150 מטר מעורב אישי.

בנוסף אליו, גם איאד שלבי עלה על הפודיום כשזכה במדליית הכסף ב-200 מטר חופשי ובמדליית הארד במקצה 100 מטר גב. זו הייתה התחרות הראשונה שבה לקח שלבי חלק, מאז המשבר שחווה בעקבות מות אביו שליווה אותו באופן קבוע באימונים ותחרויות.

