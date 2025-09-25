יום חמישי, 25.09.2025 שעה 13:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

מתן חוזז סגר על חוזה חדש בהפועל ירושלים

מצא קבוצה: אחרי שסיים את חוזהו במועדון מהבירה והיה שחקן חופשי, הקשר ישוב לשחק תחת זיו אריה. יעזור לירושלמים להתאושש אחרי פתיחת עונה מאכזבת?

מתן חוזז (עמרי שטיין)
מתן חוזז (עמרי שטיין)

מתן חוזז ישחק בהפועל ירושלים גם בעונה הזו. הקשר בן ה-29 למעשה ישוב לקבוצה מהבירה אחרי שהיה חתום בה עד הקיץ הנוכחי, הפך לשחקן חופשי וכעת ישחק שוב תחת זיו אריה בניסיון לעזור לקבוצה להיחלץ מפתיחת העונה הנוראית שלה.

כידוע, חוזז גדל במכבי ת"א ושיחק לאורך השנים גם בבית"ר ת"א, בהפועל אשקלון, בבני יהודה ובהפועל חיפה. להפועל ירושלים הגיע הקשר בקיץ 2023 כשהושאל ממכבי ת"א ושנה לאחר מכן חתם על חוזה לעונה החולפת.

בסיומו, כאמור, הפך חוזז לשחקן חופשי, אבל כעת הוא סיכם על חוזה בהפועל ירושלים ויתאחד שוב עם זיו אריה. מדובר במאמן שתחתיו שיחק חוזז גם בקבוצת הנוער של מכבי ת"א.

מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)מתן חוזז בפעולה (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים זקוקה נואשות לרוח חדשה אחרי פתיחת העונה הנוראית שלה. הקבוצה מהבירה הפסידה בכל ארבעת משחקיה בליגת העל מתחילת העונה – 2:1 למ.ס אשדוד, 2:1 להפועל חיפה, 5:1 להפועל ב"ש ו-2:1 למכבי ת"א.

