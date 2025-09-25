יום ראשון, 28.09.2025 שעה 08:51
115-105הפועל כפר שלם1
103-75מכבי הרצליה2
102-55הפועל ראשל"צ3
93-115מ.ס קריית ים4
98-95עירוני מודיעין5
85-95מכבי פ"ת6
89-115מ.ס כפר קאסם7
85-55הפועל כפ"ס8
78-95הפועל ר"ג9
75-55בני יהודה10
66-65הפועל עכו11
49-35הפועל רעננה12
310-85הפועל חדרה13
213-85מכבי יפו14
111-55הפועל נוף הגליל15
111-25הפועל עפולה16

עידן ורד על סף חתימה במכבי פתח תקווה

הקשר, שחזר לאימונים עם הקבוצה, יעבור בדיקות רפואיות בקרוב ויחזק את הסגל. הקבוצה תעלה למשחק מול עכו עם סט רטרו לכבוד 20 שנה לניצחון על פרטיזן

|
עידן ורד (חג'אג' רחאל)
עידן ורד (חג'אג' רחאל)

לאחר איבוד הנקודות השני בשלושה משחקים, במכבי פ”ת מתקרבים לחיזוק חדש-ישן. הקשר עידן ורד החל להתאמן עם הקבוצה, יעבור ב-24 השעות הקרובות בדיקות רפואיות וצפוי לחתום במועדון עד לסיום העונה במטרה לחזק את הסגל של המאמן נועם שוהם.

ורד שיחק במועדון בעונה שעברה ולמרות ירידת הליגה, רשם 30 הופעות שבהן כבש שער אחד ובישל עוד ארבעה. אתמול, הוא כבר החל להתאמן עם הקבוצה והחתימה הרשמית צפויה בקרוב.

ביום ראשון תארח הקבוצה את הפועל עכו בידיעה ברורה שאסור לה לאבד נקודות בפעם השלישית בארבעה משחקים: למשחק הזה הקבוצה תעלה עם סט רטרו לכבוד 20 שנה לניצחון 2:5 על פרטיזן בלגרד.

