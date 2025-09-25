"2-3 אוהדים הלכו עליי אישית, זה דבר מכוער"

אחרי לא מעט ביקורות על דייגו פלורס מאז הקיץ, מכבי חיפה הראתה סימנים חיוביים עם ניצחונות 0:4 על מכבי בני ריינה ו-1:5 על מ.ס אשדוד, אבל היא עדיין מתקשה לגלות יציבות ואכזבה עם 1:1 בדרבי מול הפועל חיפה. פרשן רדיו חיפה ניסן קניאס התארח אתמול (חמישי) בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר” ודיבר על מה קרה עם אוהדי הפועל חיפה, פתיחת העונה של הירוקים ומה שמצפה להם בקרוב: הפועל ב”ש ביום שני ומכבי ת”א במחזור שלאחר מכן.

מה אוהדי הפועל חיפה רוצים ממך?

”היו 2-3 אוהדים שהלכו עליי באופן אישי. זה דבר מכוער, אבל הכל מסביב היה בסדר. דרכי הגישה, עמידה נכונה של הסדרנים והשוטרים. חבל שדברים כאלה קורים”.

על מה הם התלוננו?

”חורה לי שמגיעה גברת עם ילדה ומדברת בלשון כזו נמוכה, חבל מאוד, אבל זו הרמה התרבותית, רמת השיח במדינה. מתלוננים על סיקור לא שוויוני ברדיו חיפה. היחס בין אוהדי מכבי להפועל לא קרוב אפילו להיות שוויוני, אז ברור שמדברים יותר על מכבי, אבל לא זו הבעיה שלהם. את הדברים שאני אומר גם אוהדי הפועל חיפה שעולים אלינו לשידור אומרים, שזה מועדון בלי תשתיות, בלי מתקני אימונים, וכשאני אומר את זה כואב להם יותר מאשר שאוהד שלהם או פרשן שמזוהה איתם אומר”.

אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

אתה והפועל חיפה ביריבות גדולה עכשיו?

”אני וההנהלה של הפועל חיפה דווקא ביחסים טובים. הפועל חיפה הייתה טובה יותר בדרבי, הייתה ראויה לניצחון. גם לפני המשחק אמרתי שיהיה משחק קשה, וראיתי שפלורס הלך ‘אול אין’ על נהואל, וגל אראל עשה לו בית ספר לטקטיקה בדקה ה-30. הגיע מאמן משכמו ומעלה, מאמן צעיר שלדעתי הולך להיות מאמן מצוין בכדורגל הישראלי”.

זה התחיל כשאמרו לך שאתה מכחיש שואה עוד לפני המשחק.

“יום לפני אני תורם 2500 שקלים לניצולי שואה, ויום אחרי מגיע דרור שאמר לי מכחיש שואה ואפילו לא התנצל על זה”.

למה אתה מגיב ככה כשאוהדים מקללים אותך?

”אתה צודק, אני לא רגיל לזה, אני רגיל לקבל אהבה, אוהדי מכבי חיפה בדרך כלל יושבים שם, ולדעתי הפועל חיפה צריכה לעשות הרבה יותר במשחקי הדרבי הקרובים כדי שזה לא יקרה”.

אתה מצפה להתנצלות מאנשי הפועל חיפה?

”לא, מצפה להתנצלות מפלורס והשחקנים על המשחק האומלל שראינו”.

דייגו פלורס, משחק אומלל (שחר גרוס)

לדעתך לאן מכבי חיפה הולכת?

”למקומות לא טובים לצערי, אני אמרתי שפלורס ילך הביתה במחזור 6-7. קוז’וק מאמן טוב ממנו ועם כלים טובים ממנו, פלורס צריך להבריק כדי להוציא תוצאה טובה מול ב”ש ואני לא רואה את זה קורה”.

אהרונוביץ טוען שגוני נאור צריך לשחק.

“אני מת על איציק אהרונוביץ, מהפרשנים היותר טובים, אבל יש לו לפעמים דעות מוזרות. מכבי חיפה שיחקה לא טוב מול בית”ר פעמיים והודחה מאירופה עם גוני נאור. הוא לא ברמה למכבי חיפה. פלורס בא עם חילופים מהבית, הוציא את סטיוארט, השחקן היחיד שיכול להבקיע שער במכבי חיפה.

“בכר היה מעלה את כל שחקני ההתקפה כשהיה צריך להשיג גול. כאן המאמן מחליף חלוץ בחלוץ, קשר בקשר וכו’, כשאתה משחק עם שבלונה, כך זה נראה. גל אראל הבין את השבלונה בדקה ה-30 ופלורס לא הצליח לצאת ממנה. אם רוני לוי היה מאמן מכבי חיפה, היא הייתה מנצחת בטדי וגם בדרבי”.