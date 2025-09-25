שייע: מי שגילה את ליאור אסולין ז"ל זה אני

מי באמת גילה את ליאור אסולין ז”ל, האם הפועל ת”א תתמודד על האליפות ואיך זה לאמן בליגת העל בהשוואה לגולסטאר? על כל זאת ועוד דיבר אגדת האדומים, שייע פייגנבוים, בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות "ישראייר".

נראה שההימור שלך על כך שהפועל ת”א תתמודד על האליפות בכיוון הנכון.

”לא הימרתי, סך הכל דעה מקצועית של מאמן ושחקן עבר, רואה את הנולד, אמרתי הרבה דברים במהלך התקופה האחרונה. אמרתי שמכבי תל אביב תיקח את האליפות עם 10 נקודות פער והיא לקחה לפני שנתיים. בעונה האחרונה אמרתי שאם יתנו לזהבי לשחק בפלייאוף, הוא יביא למכבי את האליפות.

“ועל ספרא, כבר שראיתי בלאומית הבנתי שהוא מעל כולם והוא הזכיר לי את הבעלים הגדולים, הבנתי שהפועל תל אביב תחזק את עצמה והיום יש לה אולי 4-5 חלוצים שביום לא טוב היא יכולה לעשות חילופים ולהבקיע 3-4 שערים. אמרתי שמכבי חיפה לא תתמודד על האליפות ומי שיתמודדו הן מכבי תל אביב, הפועל באר שבע והפועל תל אביב”.

שייע: "אני גיליתי את ליאור אסולין ז"ל"

מה היית עושה אם היית מאמן הפועל תל אביב לקראת הפועל חיפה?

”אני לא מכיר את לויזו, אבל תארו לעצמכם על הקבוצה הזאת עוד שחקן חיזוק שמדברים עליו בצורה חיובית מאוד. הפועל צריכה לשחק עם 2 חלוצים ו-2 שחקני כנף, להרוס הגנות. הגנות ישחקו נגד הפועל עם 3 בלמים, אז כשאתה משחק במערך כזה, זה יכול לעזור”.

לדעתך הפועל תל אביב תרוץ עד הסוף לאליפות?

”כן. ממשחק למשחק נראה שיפור גדול אצל כולם. השחקנים החדשים יתאקלמו יותר ויבינו איפה הם נמצאים. יש לקבוצה גב מהאוהדים בצורה מדהימה. נוכחתם לדעת שאיפה שיש את הכסף, הקבוצה יכולה להתמודד. כל שחקן רוצה לשחק איפה שיש את הכסף. עם כל הכבוד לאגודות והאוהדים”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

איפה יותר קל להיות מאמן, בגולסטאר או בליגת העל?

”בליגת העל יותר קל”.

למה?

”בגולסטאר אתה לא משחק עם שחקנים מקצוענים ואתה צריך להוציא מהם את הדברים הטובים. אני שמח ש-12 שנה זה הלהיט מספר 1 במדינה”.

אומרים שנותנים לך לנצח.

”לי נותנים? בדיוק הפוך. כשהובלתי 0:1 נגד אייל גולן, באמצע המשחק, בגמר, ג’ובאני רוסו נפל על הרצפה ואני מבקש ממנו להמשיך. הוא אומר לי ‘אני לא יכול לשחק, צריך ניתוח, לא יכול לעמוד על הרגל’. אמרתי לו שיעמוד בשער, עם הניסיון שלו, השערים הרי לא גדולים. ג’ובאני אמר שהוא לא יכול אפילו לעמוד על הרגל. אחרי יומיים-שלושה אני רואה אותו רוקד וחוגג עם מכבי חיפה את האליפות. אמרתי בלב: ‘יא אללה, ככה הוא עשה לי? כאילו הוא צריך ניתוח?’”.

שייע פייגנבוים וג'ובאני רוסו (אור גפן)

מי המאמן באמת? אתה או ג’ובאני?

“יש הבנה עיוורת”.

אייל לחמן נפגע ממך.

”הוא לא עמד על הדשא כשחקן, זה מה שאמרתי. בכיתי כששמעתי שליאור אסולין באמת נרצח וכאב לי מאוד, אבל כשאני שומע שלחמן ‘עשה אותו וגילה אותו’ וכל מיני דברים כאלה, אמרתי לעצמי יואו. אני לא מסוגל לבוא ולדבר על נושא כזה ולקחת קרדיט על משהו. כשהייתי מאמן מכבי הרצליה, ליאור היה בערך בן 17. העליתי אותו כי ראיתי שהוא כישרון, זו הייתה העונה הראשונה שלו בליגת העל והוא עשה עונה פנטסטית. לא רציתי לדבר כי בן אדם הולך לעולמו בצורה כזו מחרידה. לא אהבתי לראות שלחמן לוקח קרדיט על דבר כזה. מי שגילה אותו ועשה אותו בגיל צעיר הזה זה אני”.