"היו צריכים לתת לאוהדים לבוא בצורה מסודרת"

בבית”ר ירושלים היו רוצים למחוק מהזיכרון את ההפסד 3:2 להפועל ת”א. מאז הגיע ה-1:2 על עירוני קריית שמונה, אבל ההפסד ליריבה המושבעת עמד גם במוקד מסיבת העיתונאים אתמול (חמישי) לקראת המפגש עם מכבי בני ריינה בשבת. אז לאן מועדות פניה של הקבוצה מהבירה? כוכב העבר שלה, אבירם ברוכיאן, התארח בתוכנית “שיחת היום” בחסות “ישראייר” ודיבר על האקסית.

לא שקט בבית”ר ירושלים.

”יש ציפיות שהמאמנים, ההנהלה והשחקנים יצרו. רמת הציפיות עלתה ובצדק, כמו גם המנויים ששברו את שיא כל הזמנים, זה אומר שהקהל תומך בדרך ורעב ורוצה יותר, וההנהלה באמת הבטיחה שיהיה יותר. כולנו ידענו שבית”ר חייבת להתחזק בכמה עמדות והאוהדים ציפו שהעבודה בקיץ תהיה יותר טובה. נראה שהם מנסים לתקן בעמדת הבלם, בעמדת החלוץ זה נראה לא זה”.

מה אתה חושב על הפריצה של האוהדים באימון המסכם?

”בזמני, כשהפסדנו להפועל תל אביב וסכנין, גם לנו זה קרה. אחרי שפרשתי, התובנות שלי היו שבמצבים כאלה צריך לתת לאוהדים לבוא ולעשות את זה בצורה מסודרת. היה גורם במערכת שהיה צריך לבוא ולהגיד לכמה אוהדים מובילים: ‘בואו, נשמע אותכם ותפרקו את הכאב שלכם’, כי הכאב שלהם הוא בצדק. היה במשחק מול הפועל משהו שהוא מעבר ללאבד 3 נקודות. זה לא משהו שקורה כל שנה ולא משהו שאמור לקרות, במיוחד שבית”ר ירושלים קבוצה טובה יותר מהפועל תל אביב”.

שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

כששחקנים זרים רואים אוהדים פורצים לחדר ההלבשה, מה עובר עליהם?

”אני לא בעד זה, והבהלה שהייתה שם מובנת, אבל שחקנים יודעים שדברים כאלה יכולים לקרות בקבוצות. חדר ההלבשה זה קודש קודשים וזה לא אמור לקרות, אבל בחו”ל קורים דברים גרועים יותר. בתוך בית”ר ירושלים צריכים להבין שזה משהו לא שגרתי עבור האוהדים. בסוף המשחק אני ידעתי שהאוהדים יעשו משהו ויראו להנהלה, לשחקנים ולצוות שההפסד הזה הוא עבורם משהו קיצוני. בבית”ר היו צריכים להקדים תרופה למכה, לקרוא להם לשיחה בבית וגן, לתת להם להוציא את הזעם שלהם. בית”ר בסך הכל מבחינה מקצועית נראית במקום טוב, רואים דרך, מועדון שמנוהל טוב, לדעתי זה פאנצ’ר שצריך לדלג עליו.

“אני אתן טיפ לאנשי בית”ר ירושלים. כשהיינו בתחתית והייתי הקפטן, הייתה לנו תקופה רעה, היינו מפסידים, מכרו את כל השחקנים, ועל מי באו? עליי. קיבלתי את זה באהבה ובשמחה. קיללו אותי המון אוהדים באחד האימונים, לא הגבתי בצורה כמו שצריך, עשיתי להם שקט עם היד. הגעתי למשחק, קיללו אותי ושרקו בוז בכל נגיעה. נפגשתי עם כמה אוהדים, כל אחד אמר את מה שעל ליבו ויצאנו לדרך חדשה. פגשתי 40-50 אוהדים, דיברנו ופתרנו את העניין. למחרת הגעתי למשחק נגד הפועל פתח תקווה, עודדו אותנו כאילו אנחנו רצים לאליפות. החמצתי פנדל ועדיין עודדו אותי, ובמחצית הובלנו 0:2. לשחקנים אני אומר – תפגשו את האוהדים אם צריך בסיטואציות מסוימות, הם רוצים להרגיש אתכם, לשמוע אתכם”.