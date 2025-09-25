יום שישי, 02.01.2026 שעה 00:55
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2315-2213מ.כ. צעירי טירה4
2311-1812הפועל כרמיאל5
2112-1912מכבי אתא ביאליק6
1818-1612עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2215-2213מ.כ. ירושלים2
2215-1613מ.ס. דימונה3
2117-2713מכבי עירוני אשדוד4
2018-1713מכבי קרית מלאכי5
1915-1812מ.כ. כפ"ס6
1921-1912בית"ר יבנה7
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 8
1818-1713שמשון תל אביב9
1619-1512הפועל הרצליה10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

עירוני נשר תארח את טירה, נווה שאנן מול באקה

מחזור 4 בליגה א' צפון: הקבוצה של ברוך סער תתמודד מול החבורה של ברשאן, שפתחה לא טוב. וגם: הקרב בין מוליכות הטבלה, שהשיגו 7 נקודות לעת עתה

שחקני עירוני נשר (באדיבות המועדון)
שחקני עירוני נשר (באדיבות המועדון)

ראש השנה מאחורינו והכדורגל בליגה א' צפון חוזר אלינו. המחזור הרביעי בליגה יחל היום (שישי), יחד עם שישה משחקים ויינעל במוצאי יום השבת, עם צמד משחקים נוסף. במוקד, עירוני נשר, אחת משלוש המוליכות, שתתמודד מול מ.ס. טירה, שפתחה עונה פחות טוב מכפי שציפתה. מעבר לכך, מכבי נווה שאנן והפועל ע. באקה אל גרבייה יתמודדו על הזכות להישאר במקום הראשון.

מעבר לכך, מכבי אתא ביאליק תפגוש בקריית ים את מכבי נוג'ידאת, צעירי אום אל פאחם תארח במתחם האימונים הסינתטי בחדרה את הפועל מגדל העמק, מ.כ. צעירי טירה תפגוש את הפועל טירת הכרמל לקרב העולות החדשות, מכבי אחי נצרת תתמודד ב'עילוט' מול הפועל עירוני עראבה והפועל בית שאן תארח את הפועל בני מוסמוס, שכל אחת מהן תחפש ניצחון ליגה ראשון העונה.

עירוני נשר – מ.ס טירה

המשחק ייערך מחר (שישי) באצטדיון נשר, בשעה 12:15. הקבוצה המפתיעה של ברוך סער תתמודד בביתה מול החבר'ה של גל ברשאן, שפתחו עונה עם צמד הפסדים והתאזנו עם ניצחון בסופ"ש האחרון. בנשר אין כרגע על השולחן חזון לעלייה, אבל השחקנים התחברו והולך להם, אז למה לא ללכת על כל הקופה? בטירה יחפשו לחבר ניצחון שני ברציפות ולהתקרב לצמרת הגבוהה.

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל אום אל פאחם

המשחק ייערך מחר (שישי) בכרמיאל, בשעה 14:00. העולה הטרייה מליגה ב' מול היורדת הטרייה מהליגה הלאומית. כרמיאל עם שני משחקים, נוכח דחיית המשחק האחרון, היות והמגרש באום אל פאחם נסגר ל-30 יום. כרמיאל טרם ניצחה, אך טרם הפסידה עוד. אום אל פאחם עם שער זכות אחד בלבד כשהיא עדיין במקום האחרון עם מינוס 12 נקודות.

מכבי נווה שאנן – הפועל ע. באקה אל גרבייה

המשחק ייערך במוצאי השבת (27/09) בחיפה אגרטק (אתוס 1 לשעבר) בשעה 20:45. קרב ישיר על המקום הראשון. העולה החדשה מפתיעה אפילו את עצמה ביחס לאיפה שנמצאת – בצמרת הטבלה. באקה אל גרבייה, כבר מהקיץ, ידעו מה רצונם. שתי הקבוצות ללא הפסד עד כה העונה, אבל חשוב לזכור שההתקפות שלהן, לעת עתה, לא אימתניות. 

שחקני באקה אל גרבייה חוגגים (באדיבות המועדון)שחקני באקה אל גרבייה חוגגים (באדיבות המועדון)

יתר משחקי המחזור הרביעי בליגה

מכבי אתא ביאליק – מכבי נוג'ידאת (26/09, הסינתטי בקריית ים, 11:00)

צעירי אום אל פאחם – הפועל מגדל העמק (26/09, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 13:45)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל טירת הכרמל (26/09, טמרה, 14:30)

מכבי אחי נצרת – הפועל עירוני עראבה (26/09, אצטדיון עילוט נצרת, 16:00)

הפועל בית שאן – הפועל בני מוסמוס (27/09, בית שאן, 21:00)

