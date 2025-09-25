"בבארסה רוצים להקדיש ניצחון על אוביידו לגאבי"

מאז 2001 ברצלונה לא שיחקה באוביידו והערב (חמישי, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) היא תנסה לנצח בצל הבשורות על הפציעה הקשה של גאבי. בשער של עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ נכתב: “זה בשביל גאבי", ובאתר של העיתון הוסיפו: “מחפשים ניצחון בשביל גאבי. בבארסה רוצים להקדיש לו ניצחון".

כידוע, גאבי היה אמור להיעדר למשך חודש וחצי אחרי שהטיפול השמרני שעבר, לא הועיל, אך בניתוח הארתרוסקופיה התברר שמצב הפציעה חמור בהרבה והקשר לא יחזור לדשא לפני חודש פברואר. “הפציעה היא מכה לרוח שלו ושל חדר ההלבשה של בארסה", נכתב בקטלוניה.

בארסה בעצם נותרה כרגע עם פדרי, פרנקי דה יונג, דני אולמו, מארק קסאדו ומארק ברנאל שלא ממש מקבל דקות בעקביות לאור חזרתו מהפציעה הקשה, כקשרים בסגל הבכיר. עם זאת, אולמו נותר כאפשרות הטבעית היחידה לעמדת ה-10 (פרמין לופס לא ישחק עד פגרת הנבחרות) מהסגל הבכיר, אם כי יש אפשרות שראפיניה ישחק שם. בעקבות זאת דרו (פדרו פרננדס) נכלל בסגל.

“הרגע של אולמו", נכתב בשער עיתון ‘ספורט’, “אחרי שחזר לעצמו מול חטאפה, האנזי פליק ייתן לו המשכיות בהרכב מול אוביידו". ההערכה היא שהקשר יפתח מאחורי פראן טורס עם ראפיניה באגף ימין ורשפורד בשמאל, בעוד לאמין ימאל ימשיך להיעדר ואולי יחזור מול ריאל סוסיאדד.

עוד מעט: צילום עדכני מהקאמפ נואו המחודש

קסאדו עשוי לקבל את המקום בהרכב על חשבון דה יונג ובהגנה סימן השאלה הוא בין רונאלד אראוחו לפאו קוברסי. אלחנדרו באלדה חזר להתאמן, אבל ייעדר וג’רארד מרטין אמור לפתוח.