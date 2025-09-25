יום שבת, 27.09.2025 שעה 11:49
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-107אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

"בבארסה רוצים להקדיש ניצחון על אוביידו לגאבי"

הקטלונים יתארחו אצל העולה החדשה ב-22:30 בצל ניתוח הקשר: "פציעתו היא מכה לרוח הקבוצתית". ראפיניה, אולמו, רשפורד וטורס צפויים לפתוח, דרו בסגל

גאבי (צילום מסך)
גאבי (צילום מסך)

מאז 2001 ברצלונה לא שיחקה באוביידו והערב (חמישי, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) היא תנסה לנצח בצל הבשורות על הפציעה הקשה של גאבי. בשער של עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ נכתב: “זה בשביל גאבי", ובאתר של העיתון הוסיפו: “מחפשים ניצחון בשביל גאבי. בבארסה רוצים להקדיש לו ניצחון".

כידוע, גאבי היה אמור להיעדר למשך חודש וחצי אחרי שהטיפול השמרני שעבר, לא הועיל, אך בניתוח הארתרוסקופיה התברר שמצב הפציעה חמור בהרבה והקשר לא יחזור לדשא לפני חודש פברואר. “הפציעה היא מכה לרוח שלו ושל חדר ההלבשה של בארסה", נכתב בקטלוניה.

בארסה בעצם נותרה כרגע עם פדרי, פרנקי דה יונג, דני אולמו, מארק קסאדו ומארק ברנאל שלא ממש מקבל דקות בעקביות לאור חזרתו מהפציעה הקשה, כקשרים בסגל הבכיר. עם זאת, אולמו נותר כאפשרות הטבעית היחידה לעמדת ה-10 (פרמין לופס לא ישחק עד פגרת הנבחרות) מהסגל הבכיר, אם כי יש אפשרות שראפיניה ישחק שם. בעקבות זאת דרו (פדרו פרננדס) נכלל בסגל.

“הרגע של אולמו", נכתב בשער עיתון ‘ספורט’, “אחרי שחזר לעצמו מול חטאפה, האנזי פליק ייתן לו המשכיות בהרכב מול אוביידו". ההערכה היא שהקשר יפתח מאחורי פראן טורס עם ראפיניה באגף ימין ורשפורד בשמאל, בעוד לאמין ימאל ימשיך להיעדר ואולי יחזור מול ריאל סוסיאדד.

עוד מעט: צילום עדכני מהקאמפ נואו המחודש

קסאדו עשוי לקבל את המקום בהרכב על חשבון דה יונג ובהגנה סימן השאלה הוא בין רונאלד אראוחו לפאו קוברסי. אלחנדרו באלדה חזר להתאמן, אבל ייעדר וג’רארד מרטין אמור לפתוח.

