מכוער: המשחק הראשון של עירוני הרצליה התפוצץ

"מי את עירוני הרצליה?", שאלנו ב-ONE ב-01/09, עם חזרת כ-2.5 מיליון ילדים לספסל הלימודים, הרי שהיה חשוב למישהו בעיריית הרצליה לפתוח מועדון רביעי במספר, שיכלול בוגרים ומחלקת נוער. "הקמת עירוני הרצליה היא לא תחרות, אלא חיזוק", התפעלו בעירייה, לאחר העברת השאלות לעופר לוי, מחזיק תיק הספורט וסגן ראש העיר.

והנה, במוצאי השבת, עירוני הרצליה, שאירחה את בית"ר עזרא למשחק ליגה ראשון, בהרצליה, משחק היסטורי מבחינתה, הסתיים ב"פיצוץ משחק", כהגדרתו של השופט הראשי, ולרי קרפינסקי. עוד ציין בדו"ח שלו השופט: "המשחק איבד ערך ספורטיבי" ועל כן – הפסיק את המשחק. הסיבה? "איום" ו"הפרת סדר" מצד שחקן הרצליה, סתיו זלאיט.

בהחלטה אוטומטית של בית הדין המשמעתי, נקבע כי שחקן עירוני הרצליה, זתיו זלאיט, אשם בשני הסעיפים "איום" ו"הפרת סדר", עליהם עלה לדין ועל כן הורחק לשני משחקים, בפועל, כולל הרחקה אוטומטית, זאת בענישה קצובה. בדו"ח השופט, מתאר ולרי קרפינסקי את השתלשלות האירועים המכוערים שהובילו, כאמור, לפיצוץ משחק, לאיבוד ערך ספורטיבי מבחינתו.

מגרש כדורגל (יונתן גינזבורג)

דו"ח השופט

"בדקה 66 במהלך הפסקה זמנית במשחק, שחקן בשם קאראקוש דורון מספר 5 מקבוצת בית"ר עזרא נצמד לשחקן יריב ונגח בו עם ראשו. בעקבות האירוע, שחקן מספר 5 הורחק בכרטיס אדום בגין התנהגות אלימה. בדרכו החוצה מהמגרש, דחף השחקן את חובש המשחק באופן אגרסיבי.

"לקראת סיום אותו אירוע, שחקן בשם חי חמו דור מספר 15 מקבוצת עירוני הרצליה הפגין התנהגות בלתי ספורטיבית כשהתגרה בשחקן המורחק והלהיט את האווירה. בעקבות זאת, נשלף לשחקן מספר 15 כרטיס צהוב שני ולאחריו כרטיס אדום.

"בדקה 71 שחקן בשם חי חמו דור מספר 15 מקבוצת עירוני הרצליה נעמד מאחורי שער היריב יחד עם אדם נוסף מהקהל והחלו להפריע לשוער של בית"ר עזרא. שחקן מספר 5 מקבוצת בית"ר עזרא, אשר כבר הורחק, הגיע לאותו מקום, ושני שחקנים המורחקים החלו לדחוף אחד את השני.

"אל התקרית הצטרפו אנשים מהקהל ואחד מהם אף חנק את שחקן מספר 5 מקבוצה בית״ר עזרא. בעקבות האירוע, מספר שחקנים משתי הקבוצות רצו לעבר המקום ונוצרה מהומה רבתית. בשלב זה, שחקנים לא נשמעו להוראות צוות השיפוט, והמשחק איבד את ערכו הספורטיבי".

שופט כדורגל (יונתן גינזבורג)

השופט המשיך: “המשחק הופסק בדקה 72. בנוסף, בדקה 71, בעת העימותים מאחורי שער בית"ר עזרא, שחקן בשם זלאיט סתיו מספר 10 מקבוצת עירוני הרצליה, שכבר קיבל כרטיס צהוב בגין התנהגות בלתי ספורטיבית כלפי שוער בית"ר עזרא, המשיך לאיים עליו באמירות מילוליות חמורות.

"'אם אתה גבר, תישאר אחרי המשחק – תראה מה יהיה לך. אני אביא לך כפר שלם, אתה לא מכיר אותי'. השחקן הורחק מהמשחק בשל איומים מפורשים, אך בשל הכאוס והקטטה שהתנהלה מחוץ לשדה, לא נשלף כרטיס אדום בפועל.

"לגבי שחקנים נוספים שעזבו את תחומי המגרש ורצו לעבר המהומה, צוות השיפוט אינו בטוח בזהותם ובמספריהם. מומלץ לבדוק את צילומי מצלמות האבטחה במתחם לצורך השלמת המידע.; הפסקת משחק; פיצוץ משחק : הפסקת משחק, משחק איבד ערך ספורטיבי".