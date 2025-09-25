אופק ביטון צפוי לפתוח בהרכב, בלם הרכש ינחת

בהפועל חיפה שואפים להמשיך את המומנטום החיובי משלושת המשחקים האחרונים, בסיומם הקבוצה השיגה 7 מתוך 9 נקודות אפשריות, ולנצח גם בבלומפילד את הפועל ת”א בשבת ב-19:45. הם מודעים לכך שגם היריבה תגיע בכושר מצוין אחרי שכבשה לא פחות משישה שערים לרשת אשדוד במחזור הליגה האחרון.

אחד השחקנים שצפוי לערוך בכורה רשמית בהרכב הוא אופק ביטון, שלדעת כולם במועדון מדובר בשחקן הרכש הכי משמעותי שהצטרף העונה. ביטון שולב מהספסל בשני המשחקים האחרונים מול סכנין, ובדרבי והוכיח כמה כישרון יש לו ברגליים.

הוא צפוי לפתוח בהרכב במקום אנגולו, כאשר ההתלבטות כרגע היא בין תמיר ארבל ודור מלול על תפקיד המגן הימני. ארבל וביטון נכנס בדרבי כמחליפים במקומם של מלול ולארי אנגולו והצליחו לאזן את המשחק.

דור מלול, יאבד את המקום בהרכב? (שחר גרוס)

מי שנכנס כמחליף מאוחר יותר ולא צפוי לפתוח מול האקסית הוא החלוץ רותם חטואל, שעדיין לא נמצא בכושר משחק מלא וצפוי לעלות מהספסל. רוי נאווי שפתח ימשיך לקבל קרדיט בקישור, ולצידו ימשיכו שחקני ההתקפה ג’בון איסט ורועי זיקרי, שגם הוא ישחק מול האקסית.

בהפועל חיפה טוענים שעד סוף השבוע ינחת בארץ בלם הרכש החדש ז’ייסה אייסה, אחרי שהסדיר את ענייניו האישים.