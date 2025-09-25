יום חמישי, 25.09.2025 שעה 12:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

אופק ביטון צפוי לפתוח בהרכב, בלם הרכש ינחת

לאחר שהוכיח בדרבי כמה כישרון יש לו, הקשר אמור לקבל את הקרדיט מול הפועל ת"א בשבת ב-19:45, כשחטואל יישאר על הספסל. אייסה יגיע עד סוף השבוע

|
אופק ביטון (שחר גרוס)
אופק ביטון (שחר גרוס)

בהפועל חיפה שואפים להמשיך את המומנטום החיובי משלושת המשחקים האחרונים, בסיומם הקבוצה השיגה 7 מתוך 9 נקודות אפשריות, ולנצח גם בבלומפילד את הפועל ת”א בשבת ב-19:45. הם מודעים לכך שגם היריבה תגיע בכושר מצוין אחרי שכבשה לא פחות משישה שערים לרשת אשדוד במחזור הליגה האחרון.

אחד השחקנים שצפוי לערוך בכורה רשמית בהרכב הוא אופק ביטון, שלדעת כולם במועדון מדובר בשחקן הרכש הכי משמעותי שהצטרף העונה. ביטון שולב מהספסל בשני המשחקים האחרונים מול סכנין, ובדרבי והוכיח כמה כישרון יש לו ברגליים.

הוא צפוי לפתוח בהרכב במקום אנגולו, כאשר ההתלבטות כרגע היא בין תמיר ארבל ודור מלול על תפקיד המגן הימני. ארבל וביטון נכנס בדרבי כמחליפים במקומם של מלול ולארי אנגולו והצליחו לאזן את המשחק.

דור מלול, יאבד את המקום בהרכב? (שחר גרוס)דור מלול, יאבד את המקום בהרכב? (שחר גרוס)

מי שנכנס כמחליף מאוחר יותר ולא צפוי לפתוח מול האקסית הוא החלוץ רותם חטואל, שעדיין לא נמצא בכושר משחק מלא וצפוי לעלות מהספסל. רוי נאווי שפתח ימשיך לקבל קרדיט בקישור, ולצידו ימשיכו שחקני ההתקפה ג’בון איסט ורועי זיקרי, שגם הוא ישחק מול האקסית.

בהפועל חיפה טוענים שעד סוף השבוע ינחת בארץ בלם הרכש החדש ז’ייסה אייסה, אחרי שהסדיר את ענייניו האישים.

