"אתם לוקחים את זה רחוק, אנחנו במחזור ה-5"

אחרי שנחה בחג, הפועל תל אביב חזרה להכנות לקראת המשחק המסקרן נגד הפועל חיפה, שייערך במוצאי שבת (19:45) באצטדיון בלומפילד. בקבוצה יכולים להיות מרוצים מההיענות המרשימה של הקהל כבר כ-17 אלף אוהדים אדומים הבטיחו את מקומם, ונראה שהעונה עשויים להישבר שיאי מועדון בכל הקשור לכמויות הקהל שמלווה את הקבוצה. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, דיבר הבוקר (חמישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

“מצפים לנו משחק מאוד קשה נגד קבוצה ששיחקה טוב בדרבי מול מכבי חיפה והייתה יכולה להשיג תוצאה אפילו יותר טובה. אנחנו צריכים לעבוד קשה בדיוק באותה הדרך ולהישאר צנועים, עד כה אנחנו משיגים את התוצאות בגלל העבודה הקשה שלנו, שהשחקנים ממושמעים מבחינה טקטית. זה משחק חשוב. הניצחון על אשדוד? זה כבר היסטוריה, כבר שכחתי ממנו. אני מסתכל על המשחק הקרוב מול הפועל חיפה”, פתח ברדה את דבריו.

על פתיחת העונה: “אנחנו שואפים תמיד למקסימום. אני רואה את זה שאיבדנו שתי נקודות, ככה אני רואה את זה, אני חושב שיכולנו להיות גם עם מאזן מושלם אם היינו שמים טיפה דגש על דברים קטנים שברחו לנו. תמיד השאיפה היא להשיג את המקסימום וככה נעשה בכל משחק. אתם לוקחים את זה טיפה רחוק, אנחנו רק במחזור החמישי של הליגה. אנחנו רוצים להיות הכי טובים שאפשר. השתדלנו לשמור על השלט, עטפנו וחיזקנו אותו ויצרנו תחרות, אבל אנחנו רק בצעדים הראשונים של המסע”.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

על הרכש הנוצץ, לויזו: “הוא בכושר משחק טוב, הוא שיחק 90 דקות בנבחרת בשני המשחקים האחרונים, כך שמבחינת כושר גופני הוא נמצא לגמרי שם. אני שמח שהוא פה, שהצלחנו להביא שחקן בסדר גודל כזה ומכאן חובת ההוכחה עליו. התנהל משא ומתן ולשמחתי הוא פה”.

אליניב ברדה ודורון ליידנר (שחר גרוס)

על חלון ההעברות של הקבוצה: “חלון ההעברות נסגר, אני מאוד מרוצה מהסגל הקיים וחושב שהצלחנו יחסית בזמן קצר לעשות חלון טוב מאוד, יש לנו 2-3 שחקנים על כל עמדה. אומנם למאמן זה לפעמים כאב ראש כי גם לבחור את 20 השחקנים שמתלבשים זו נהייתה משימה לא קלה בהפועל תל אביב, אבל זה בדיוק מה שרצינו לייצר, כאב ראש חיובי. בכל שבוע אבחר את ה-11 ואת ה-20 הכי נכונים לאותו משחק נתון”.

אליניב ברדה ודורון ליידנר (שחר גרוס)

גם מגן הקבוצה, דורון ליידנר, דיבר במסע”ת לקראת ההתמודדות: “אני מאוד מחובר לקהל ולמועדון ושמח להיות פה. התרגשתי לאורך כל הקיץ, חיכיתי להתחיל את העונה פה. אנחנו קבוצה מאוד רעבה, צעירה יחסית, ורוצים להצליח ולנצח כל משחק, לבוא ולעשות את הדברים הנכונים. אני מרגיש שאנחנו נראים טוב, אני לא מסתכל רחוק מדי, אלא ממשחק למשחק. אני מרגיש שהקבוצה מחוברת, שאנחנו משחקים טוב, ואנחנו צריכים להמשיך ככה. יש עוד הרבה זמן כדי לדעת את זה, אבל אני מקווה ומאמין שנהיה במקומות הגבוהים בטבלה בסיום העונה”.

דורון ליידנר (שחר גרוס)

על נבחרת ישראל: “זה חלום של כל שחקן לקבל זימון לנבחרת ישראל, עברתי שנתיים לא פשוטות אבל עכשיו אני מרגיש בכושר טוב, מרגיש פיזית טוב וברור שאשמח לקבל זימון בחלון הקרוב”.

על הקהל: “כשאתה מגיע למשחקים ורואה ומרגיש את הקהל, ישר כולם (השחקנים) מרגישים את העוצמות שלהם, לא זכרתי את זה ברמה כזאת. זכרתי שהקהל טוב, אבל עכשיו אני מרגיש הרבה יותר את העוצמות שלהם”.