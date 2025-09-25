יום שלישי, 30.09.2025 שעה 02:27
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
31-41פנאתינייקוס1
31-31דינמו זאגרב2
30-21מיידטילנד3
31-21לודוגורץ4
31-21רומא5
31-21פרייבורג6
31-21ליל7
31-21שטוטגרט8
30-11סטיאווה בוקרשט9
30-11גנק10
30-11ליון11
30-11פורטו12
30-11אסטון וילה13
30-11בראגה14
12-21נוטינגהאם פורסט15
12-21בטיס16
11-11סלטיק17
11-11ויקטוריה פלזן18
11-11הכוכב האדום19
11-11פרנצווארוש20
10-01מכבי ת"א21
10-01פאוק סלוניקי22
02-11פ.צ. באזל23
02-11בראן24
02-11סלטה ויגו25
02-11מאלמו26
02-11ניס27
01-01בולוניה28
01-01פיינורד29
01-01גו אהד איגלס30
01-01גלאזגו ריינג'רס31
01-01רד בול זלצבורג32
01-01אוטרכט33
03-11פנרבחצ'ה34
02-01שטורם גראץ35
04-11יאנג בויז36

נגד כל הסיכויים: התחזית של מכבי ת"א באירופית

אחרי ה-0:0 מול פאוק במחזור הפתיחה בשלב הליגה, לפי ‘Football Meets Data’ יש לצהובים סיכוי של אחוז לעלות לשמינית הגמר. ומה הסיכויים לפלייאוף?

|
דור פרץ (IMAGO)
דור פרץ (IMAGO)

מכבי ת"א פתחה אמש (רביעי) את של הליגה של הליגה האירופית עם 0:0 בחוץ מול פאוק סלוניקי. מדובר רק במחזור הפתיחה ובאוקטובר יצפו לצהובים שני משחקים במפעל – מול דינמו זאגרב ומיטיולן – אבל מה הסיכויים שלהם בהמשך הדרך באירופית?

לפי ‘Football Meets Data’, הסיכויים של מכבי ת"א לסיים בין שמונה הראשונות – כלומר לעלות ישירות לשמינית הגמר – עומד על אחוז אחד בלבד. מה עם לסיים בין 24 הראשונות ולעלות לפלייאוף? הסיכוי לכך הוא 22%.

מדובר בתחזית עם הסיכוי הנמוך ביותר בין כל שאר הקבוצות, שכן לסטיאווה בוקרשט ולמאלמו יש 28% סיכוי להשתחל ל-24 הראשונות. השבדים הם גם היחידים, בנוסף למכבי ת"א, עם אחוז של סיכוי לעלות לשמינית הגמר. בהתאם לכך, מכבי ת"א מדורגת בתחזית במקום האחרון.

אז מה מצפה לצהובים בהמשך הליגה האירופית? משחקים "ביתיים" מול דינמו זאגרב ומיטיולן באוקטובר, משחק חוץ מול אסטון וילה בנובמבר, “בית" מול ליון, משחק חוץ מול שטוטגרט בדצמבר, משחק אצל פרייבורג בינואר 2026 ובסוף אותו חודש משחק "בית" מול בולוניה.

