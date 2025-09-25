נגד כל הסיכויים: התחזית של מכבי ת"א באירופית

מכבי ת"א פתחה אמש (רביעי) את של הליגה של הליגה האירופית עם 0:0 בחוץ מול פאוק סלוניקי. מדובר רק במחזור הפתיחה ובאוקטובר יצפו לצהובים שני משחקים במפעל – מול דינמו זאגרב ומיטיולן – אבל מה הסיכויים שלהם בהמשך הדרך באירופית?

לפי ‘Football Meets Data’, הסיכויים של מכבי ת"א לסיים בין שמונה הראשונות – כלומר לעלות ישירות לשמינית הגמר – עומד על אחוז אחד בלבד. מה עם לסיים בין 24 הראשונות ולעלות לפלייאוף? הסיכוי לכך הוא 22%.

מדובר בתחזית עם הסיכוי הנמוך ביותר בין כל שאר הקבוצות, שכן לסטיאווה בוקרשט ולמאלמו יש 28% סיכוי להשתחל ל-24 הראשונות. השבדים הם גם היחידים, בנוסף למכבי ת"א, עם אחוז של סיכוי לעלות לשמינית הגמר. בהתאם לכך, מכבי ת"א מדורגת בתחזית במקום האחרון.

אז מה מצפה לצהובים בהמשך הליגה האירופית? משחקים "ביתיים" מול דינמו זאגרב ומיטיולן באוקטובר, משחק חוץ מול אסטון וילה בנובמבר, “בית" מול ליון, משחק חוץ מול שטוטגרט בדצמבר, משחק אצל פרייבורג בינואר 2026 ובסוף אותו חודש משחק "בית" מול בולוניה.