ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
135-126ויאריאל3
129-107אספניול4
105-86אלצ'ה5
107-76אתלטיק בילבאו6
108-76חטאפה7
97-96אתלטיקו מדריד8
97-96בטיס9
86-66אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
59-66ריאל סוסיאדד16
413-106לבאנטה17
311-26אוביידו18
316-37ג'ירונה19
211-56מיורקה20

"גיבור העל של אתלטיקו, העכביש הגיע בזמן"

אחרי ה-2:3 הדרמטי של אתלטיקו מדריד על ראיו וייקאנו, בספרד התלהבו מאלברס: "הציל את קבוצתו והחזיר את התקוות". ועל מה החלוץ כעס? צפו בשלושער

חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

העונה רק התחילה וכבר קיבלנו את אחד ממשחקי העונה בליגה הספרדית, כאשר אמש (רביעי) אתלטיקו מדריד כבר הייתה בפיגור 2:1, אך אז הגיע חוליאן אלברס, שהשלים שלושער גדול, הפך ל-2:3 בדקה ה-88 ונתן שלוש נקודות לקבוצתו.

בתקשורת הספרדית התלהבו מהקולצ’ונרוס ובעיקר מהארגנטינאי, כשב’מארקה’ הכריזו: “העכביש הגיע בדיוק בזמן, גיבור העל שהחזיר את התקוות של אתלטיקו”. ב’אס’ הוסיפו: “העכביש עקץ, השלושער העניק ניצחון”. ב’אס’ כתבו: “חוליאן הציל את אתלטיקו מסערה”. 

חוליאן אלברס אמר לאחר ההתמודדות: “היינו צריכים להשיג שלוש נקודות ולצבור ביטחון. שיחקנו טוב, אבל הפרטים הקטנים לא נתנו את התוצאות, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד קשה כדי לשמרו על רצף הניצחונות הזאת. השער השלישי? היה יפה מאוד, הוא היה ברגל שמאל והיה ממש בסוף כדי לשנות את כיוון המשחק”.

חוליאן אלברס חוגג (IMAGO)חוליאן אלברס חוגג (IMAGO)

אגב, במשחק הקודם נגד מיורקה, החלוץ הוחלף ולאחר מכן עורר מיני סערה בעקבות הכעס, כשהוא התעצבן על קוראי השפתיים: “המילים שהם אמרו לא היו קשורות למה שאמרתי. קיללתי ודייגו סימאונה כעס עליי, זה תמיד קורה עם הרשתות החברתיות, אבל הכל טוב. ריאל מדריד? אנחנו צריכים לנוח ולהתמקד במשחק מול האוהדים שלו, זו תהיה הצגה נהדרת וניתן כל מה שיש לנו”.

מאמן הקבוצה, דייגו סימאונה, החמיא לחלוץ: “הוא השחקן הכי טוב שיש לנו. אנחנו צריכים לדאוג לו שיהיה באתלטיקו במשך שנים רבות, אנחנו צריכים לעזור לו להיות אפילו טוב יותר ממה שהוא, כי כשהוא עושה שינוי כמו היום, הוא עוזר לנו מאוד. אני רואה את הקבוצה בכושר טוב, אני מקווה שהם יתאוששו מהר ככל שאפשר, ניצחון עוזר להתאוששות, הדרבי? יהיה לנו משחק קשה נגד קבוצה שניצחה כל משחק ויש לה שחקנים פנטסטיים”.

ניצחון חשוב 2:3 לאתלטיקו על ראיו וייקאנו

המאמן המשיך: “מאז המשחק נגד ויאריאל, הקבוצה התפתחה. נגד ליברפול היינו קרובים לתיקו, נגד מיורקה יכולנו לנצח, שיחקנו טוב, והיום זה חזר על עצמו. ראיו הבקיעה שער נהדר בדקה ה-45 וזה פגע בביטחון של הקבוצה, דיברנו במחצית כדי להישאר רגועים ולעיתים קרובות נראה כאילו הכל משתבש ואם לא השערים של אלברס, היינו מדברים על משהו אחר ממה שאנחנו מדברים עליו”.

