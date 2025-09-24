הגיע להולנד: פטאצ'י כבש ב-2:2 של אלקמאר

ווסלי פטאצ’י הגיע להולנד. הקשר הברזילאי, שעבר בקיץ ממכבי תל אביב תמורת 7.3 מיליון אירו, כבש הערב (רביעי) את שערו הראשון בקבוצתו החדשה, אלקמאר, ב-2:2 מול זוולה במסגרת המחזור השישי של הליגה ההולנדית.

עבור פטאצ’י היה זה משחקו הרביעי באלקמאר, והשני בו הוא פותח ב-11 של האדומים. הוא כבש בתוספת הזמן של המחצית הראשונה בנגיחה את שערו הראשון בקבוצה, אך לצערו, קבוצתו ספגה במחצית השנייה בדרך לאיבוד נקודות מאכזב, כשהיא במקום הרביעי בטבלה ההולנדית.

זה היה משחק טוב של הברזילאי, שב-85 הדקות ששיחק, רשם 26/31 מסירות מדויקות, 2/2 דריבלים מוצלחים ושתי מסירות מפתח.