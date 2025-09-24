השקט שמשרה קמארה, והתופעה ששמה בליץ'

מכבי תל אביב פתחה את הליגה האירופית עם 0:0 מול פאוק סלוניקי, ואף יכולה לראות את עצמה מעט מאוכזבת אחרי שהחמיצה ארבעה מצבי הבקעה טובים מאוד במהלך המשחק.

רועי משפתי אומנם הציל שני מצבים גדולים בסיום שהיו הופכים את הערב הזה למאכזב מאוד ומפוספס, אבל הצהובים יכולים לקחת הרבה דברים טובים הלאה מכאן, ובעיקר ממשחק ההגנה שלהם.

השקט שהביא איתו עלי קמארה הוביל לכך שחוליית הגנה שזהה לחלוטין לזו של העונה שעברה, נראית הרבה יותר טוב, וכל זאת כמובן לצד התופעה ששמה כריסטיאן בליץ’.

וגם: דור פרץ כחלוץ, הפוטנציאל האדיר של קרווין אנדרדה, השיפור העצום אצל רז שלמה, החילופים במשחק, תחושת הפספוס לצד התחושה שיש סגל חזק מאוד, הרוטציה לקראת בני סכנין, וגם מה יהיה מול דינמו זאגרב בצאת יום הכיפורים. אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש מסכמים. האזנה נעימה.