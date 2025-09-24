יום חמישי, 25.09.2025 שעה 08:43
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

5 ימים מאז הסופרקאפ: י-ם תפגוש את מכבי ת"א

האדומים והצהובים הבטיחו דייט נוסף בחצי גמר גביע ווינר, כאשר החצי השני יורכב מחולון - העמק והפועל ת"א - ב"ש/דימונה. התאריכים, השעות והאולמות

|
תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

חצי מהמשחקים של רבע הגמר בגביע ווינר מאחורינו, וזה אומר שיש לנו מפגש אחד שכבר הובטח בחצי הגמר, ואיזה מפגש ענק זה. כמה ימים בלבד אחרי שנפגשו בסופרקאפ להתמודדות אדירה, מכבי תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו פעם נוספת, הפעם בחצי הגמר של המפעל השלישי בחשיבותו בישראל.

האדומים של יונתן אלון גברו 98:105 על הרצליה והבטיחו את הכרטיס הראשון לארבע האחרונות, ומיד לאחר מכן מכבי תל אביב הצטרפה אליהם וקבעה דייט בחצי הגמר עם 91:93 על קריית אתא. שתי הקבוצות ייפגשו כבר ביום שישי (26.9) בצהריים בהיכל הטוטו בחולון ב-14:45.

חצי הגמר השני יורכב מהמנצחת במפגש בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע/דימונה, אל מול המנצחת במפגש בין הפועל חולון להפועל העמק. שני המשחקים הללו ישוחקו מחר, וחצי הגמר בין שתי המנצחות יהיה ביום שבת (27.9) גם כן בהיכל הטוטו שבחולון ב-20:50.

יונתן אלון ועודד קטש (רדאד גיונתן אלון ועודד קטש (רדאד ג'בארה)

אגב, הגמר של המפעל ישוחק אחרי ששתי התל אביביות יצאו לשבוע כפול ביורוליג ואחרי שהפועל ירושלים תשחק ביורוקאפ, כשהגמר אמור להיות ב-5.10. למה אמור? כי אם הפועל ירושלים תהיה בגמר, אז הוא יידחה בעקבות הסכם מראש עם המנהלת של האדומים, בעקבות מפגש אימון שלהם עם ברוקלין נטס של בן שרף ודני וולף. בכל מקרה, שעת הגמר לא פורסמה עדיין.

