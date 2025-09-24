יום רביעי, 24.09.2025 שעה 21:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

ישראל קנדה צפויה להיות הספונסרית של ירושלים

חשיפה: חברת הנדל"ן בבעלות ברק רוזן ואסי טוכמאייר אמורה להצטרף. ההסכם צפוי להיות ל-5 שנים, ובמקביל תקדם החברה את פרויקט "מידטאון ירושלים"

|
שחקני הפועל ירושלים (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים (שחר גרוס)

ישראל קנדה, חברת הענק , מהחברות המובילות בישראל בתחום הנדל"ן, הייזום וההשבחה, נכנסת כעת לעולם הכדורסל ותהפוך לספונסרית הראשית של קבוצת הפועל ירושלים. החברה, בבעלותם של ברק רוזן ואסי טוכמאייר, כבר ידועה כמי שתומכת בספורט הישראלי, לאחר שבעבר שימשה במשך שלוש עונות הספונסרית הראשית של קבוצת הכדורגל מכבי תל אביב.

על פי ההערכות, ההסכם החדש בין הצדדים צפוי להיות ארוך טווח ולכלול תקופה של כחמש שנים, צעד המעיד על מחויבות משמעותית מצד החברה לקבוצה של הבעלים מתן אדלסון.

כניסתה של ישראל קנדה למגרש הכדורסל אינה רק מהלך מסחרי, אלא גם בעל ערך תדמיתי. החברה צפויה לקדם במקביל את אחד מפרויקטי הדגל שלה “מידטאון ירושלים”. מדובר בפרויקט נדל"ן ייחודי שמטרתו להקים מרכז עירוני חדש בלב ירושלים, בסמוך לרחוב יפו ולתוואי הרכבת הקלה.

מתן אדלסון (רועי כפיר)מתן אדלסון (רועי כפיר)

השטח עליו יקום המתחם שימש בעבר את בית החולים "שערי צדק הישן", וכעת מתוכנן להפוך למוקד משולב הכולל מגורים, משרדים, מלונאות, מסחר ושטחים ציבוריים. הפרויקט מבקש לחבר בין ישן לחדש וליצור מרכז מודרני, פתוח ונגיש, שיתרום להתחדשות העירונית של ירושלים.

בעונה החולפת ישראל קנדה שימשה כנותנת החסות של מפעל גביע המדינה הנערך ע"י איגוד הכדורסל. עד לסיום העונה האחרונה, שימש בנק יהב כספונסר הראשי של הפועל ירושלים. ההתקשרות עימו נמשכה קרוב לעשור, מאז שנת 2014, כאשר בשנת 2022 אף נחתם הסכם מחודש לשלוש שנים נוספות. המעבר לישראל קנדה מסמן עידן חדש ביחסי החסות של המועדון, ומצביע על רצון הקבוצה להרחיב את השותפויות העסקיות שלה ולהתחבר לגופים גדולים במשק.

המהלך של ישראל קנדה עשוי לשדרג הן את הפועל ירושלים מבחינה תדמיתית, והן את החברה עצמה, שמקשרת את פעילותה העסקית הישירה בפרויקט "מידטאון ירושלים" עם התמיכה בקבוצת ספורט מובילה בעיר. שילוב זה בין נדל"ן, ספורט והתחדשות עירונית עשוי להעניק לשני הצדדים ערך מוסף ולהפוך לשיתוף פעולה אסטרטגי בעל השפעה רחבת היקף.

גג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
