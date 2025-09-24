יום רביעי, 24.09.2025 שעה 21:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

הרגע לו הקהל חיכה: מיציץ' צפוי להירשם בהפועל

אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, איטודיס החליט לתת בכורה רשמית לרכש הנוצץ ביותר מחר ב-21:00 נגד ב"ש/דימונה בגביע ווינר. מדר וזיו ייעדרו

|
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)
וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

תמו ההכנות מבחינת הפועל תל אביב, ונשארו רק מפעלים רשמיים. האדומים יעלו מחר (חמישי, 21:00) בהיכל שלמה לרבע גמר גביע ווינר נגד הפועל באר שבע/דימונה, במטרה לעלות לחצי הגמר ביום שבת נגד המנצחת בין חולון להפועל העמק, כשבאופק הרחוק כבר רואים את הבכורה ההיסטורית מול ברצלונה ביום שלישי בסופיה.

בינתיים, קיץ שלם הקהל חיכה לראות את הסגל הנוצץ החדש של האדומים, אך יש שחקן אחד שאותו מחכים לראות יותר מכולם, וזה וסיליה מיציץ’. אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, דימיטריס איטודיס החליט שהסרבי יהיה בין חמשת הזרים מול הדרומיים והוא אמור לערוך בכורה רשמית אצל מחזיקת היורוקאפ, כך שהקהל שיגיע להיכל שלמה יוכל לראות אותו בפעולה לראשונה באדום.

מי שכמובן לא ישחק הוא ים מדר, שכזכור הבוקר התגלה עם דלקת בתוספתן, כשגם יפתח זיו עם מתיחה ולא כשיר לקחת חלק בהתמודדות. בכל מקרה, בהפועל תל אביב ירצו לשמור על המאזן המושלם במשחקי ההכנה והמשחקים הרשמיים בגביע ווינר, כדי להגיע בפורמה הטובה ביותר לדבר האמיתי – היורוליג.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' (הפועל ת"א)
