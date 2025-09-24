יום רביעי, 22.10.2025 שעה 13:14
מכה קשה: לאוני קרע את הרצועה הצולבת בבכורה

הבלם הצעיר של ליברפול, שהגיע רק הקיץ מפארמה, יחמיץ ככל הנראה את כל העונה הקרובה אחרי שנפצע במהלך הופעת הבכורה שלו במשחק הגביע מול סאות'המפטון

|
ג'ובאני לאוני מפונה על אלונקה (IMAGO)
ג'ובאני לאוני מפונה על אלונקה (IMAGO)

מכה קשה לליברפול. ג’ובאני לאוני, בלם הקבוצה בן ה-18 שנרכש תמורת מעל ל-30 מיליון אירו בקיץ האחרון מפארמה, יחמיץ ככל הנראה את המשך העונה כשהמועדון אישר שבעקבות הפציעה אתמול (רביעי) במשחקה של הקבוצה נגד סאות’המפטון, במהלכה הוחלף בדקה ה-81 כשהורד מהדשא על אלונקה.

למעשה, זו הייתה הופעת הבכורה של האיטלקי הצעיר, שהרשים במהלך הניצחון 1:2 ועזר לקבוצתו לעלות שלב, אך נחת לא טוב על הרגל במה שלבסוף התברר בקרע ברצועה הצולבת אך כעת, הקבוצה והשחקן ספגו פגיעה לא פשוטה.

מאמן הקבוצה, ארנה סלוט, אמר אתמול על הפציעה לאחר המשחק: “הוא מבואס, ברור, בגלל שהוא הרגיש את זה באותו הרגע, אבל זה משהו שנצטרך לבחון. בדרך כלל התגובה של השחקן מספרת המון על המצב שלו”.

