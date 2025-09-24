יום רביעי, 24.09.2025 שעה 21:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

ארי עמיאל צפוי להיות מושאל מהפועל ת"א ליבנה

הכישרון הגדול של מחלקת הנוער של האדומים היה מבוקש בלא מעט קבוצות הקיץ, אך בסופו של דבר סוכם שהוא ישחק תחת כרטיס כפול אצל המועדון מהלאומית

|
ארי עמיאל (חגי מיכאלי)
תמו כל משחקי ההכנה של הפועל תל אביב ונותר רק גביע ווינר, ולאחר מכן הדבר האמיתי, כשב-30 בספטמבר הקבוצה “תארח” את ברצלונה למשחק היסטורי, בגלל שהוא המשחק הראשון שלה אי פעם ביורוליג ומשחק ראשון אי פעם של קבוצה ישראלית ביורוליג שהיא לא מכבי תל אביב, בהתמודדות שתשוחק בסופיה בגלל המלחמה כאן בארץ וחוסר היכולת לארח כאן.

לא מעט שינויים עברו האדומים והסגל רחב מאוד, ולכן יש צורך גם לדאוג לעוד כמה שינויים כדי לסגור סופית את הסגל וגם לחשוב על העתיד. הכוכב הכי גדול של קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, ארי עמיאל, קרוב לסגור על השאלה לאליצור יבנה בכרטיס כפול. לכישרון היה ביקוש אצל לא מעט קבוצות בלאומית, ולבסוף היעד שלו צפוי להיות יבנה.

גם עמיאל וגם איליי דולינסקי יצאו עם הפועל תל אביב למחנה האימונים בסופיה, כאשר על האחרון היה כבר ידוע שהוא יושאל לקריית אתא, אך הוא יצא למחנה בבולגריה כדי לצבור קצת אימונים ברמת יורוליג עם הפועל, וכך גם עמיאל. עמיאל הוביל בעונה שעברה את קבוצת הנוער של הפועל תל אביב לאליפות היסטורית, והיה חלק מנבחרת ישראל עד גיל 18 באליפות אירופה.

כעת הסגל נסגר סופית, להוציא אפשרות שהקבוצה תחתים שחקן בעמדה מספר 4 תוך כדי העונה ובמועדון עדיין לא פוסלים זאת על הסף, אך גם מרוצים מהקו הקדמי הנוכחי וכמאמר הקלישאה “לא יביאו כדי לומר הבאנו”. גורמים במועדון מקפידים לומר שגם דולינסקי וגם עמיאל בעלי פוטנציאל גבוה להיות חלק מהסגל בעתיד, בהתאם להשאלות שלהם בעונה הקרובה.

