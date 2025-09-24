רשמו ביומנים: הקלאסיקו יהיה ב-26.10 ב-17:15

אין משחק גדול יותר בעולם כדורגל הקבוצות מריאל מדריד נגד ברצלונה. הבלאנקוס מול הבלאוגרנה, בירת ספרד נגד קטלוניה, לאמין ימאל נגד קיליאן אמבפה. אז המשחק הגדול בעולם בעוד קצת יותר מחודש, ובינתיים בספרד פרסמו באופן רשמי מתי הוא בדיוק.

שתי האימפריות ייפגשו ראש בראש למפגש הראשון ביניהן לעונה זו ב-26 באוקטובר, שזה יוצא יום ראשון, בשעה 17:15 שעון ישראל. המפגש הזה ייערך בסנטיאגו ברנבאו. נזכיר כמובן שהמשחק הגדול הזה ישודר, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, בערוץ ONE.

בברצלונה עולים כל קלאסיקו עם שם של אומן אחר על החולצה, בגלל הסכם החסות שיש עם ספוטיפיי, וכבר בספרד פרסמו מוקדם יותר החודש שאד שירן הוא האיש שיהיה מתחת ללוגו. עד כה ריאל מושלמת בליגה עם שישה ניצחונות בשישה משחקים, ברצלונה שיחקה חמישה מפגשים, ניצחה ארבעה ועשתה תיקו אחד.

צפו בתקציר הקלאסיקו האחרון: 3:4 מטורף לברצלונה

כל קלאסיקו הוא אדיר, אבל לאחרונה זה משהו אחר לגמרי. הקודם בליגה נגמר 3:4 לבארסה, לפני זה 2:3 מאוחר בהארכה בגמר הגביע גם לבארסה, לפני כן 2:5 ו-0:4 עוצרי נשימה לברצלונה בברנבאו. בכללי, כדי לחזור לניצחון של ריאל, צריך לשוב ל-21.4.24, אז הבלאנקוס חגגו עם 2:3 עם אותו שער אליפות של ג’וד בלינגהאם. גם לפני זה ריאל ניצחה עם 1:4 בסופרקאפ, עם שלושער של ויניסיוס.