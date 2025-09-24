יום רביעי, 24.09.2025 שעה 12:26
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

ברצלונה ופליק משקרים? הטענות של קראנקה

מאמן מכבי ת"א לשעבר, כיום המנהל הטכני של נבחרת ספרד, התייחס לפציעה של לאמין ימאל והדגיש כי בהתאחדות לא קיבלו אינדיקציה מהמועדון לכאבים שלו

|
אייטור קראנקה (IMAGO)
אייטור קראנקה (IMAGO)

אייטור קראנקה, המנהל הטכני החדש של נבחרת ספרד, שהיה בעבר מאמנה של מכבי תל אביב, התייחס לסוגיית פציעתו של לאמין ימאל ולדבריו של הנסי פליק, והביע פליאה מהטענות שעלו מצד ברצלונה. קראנקה דיבר במסגרת הצגת קורס המאמנים החדש של ההתאחדות הספרדית.

על טקס כדור הזהב אמר: "אני חושב שהפרסים האלה קיימים ובצדק. אנחנו שמחים שלאמין, אייטנה ו־ויקי היו שם. במקרה של לאמין ימאל, אין ספק שבעתיד הוא יזכה. כבר זכה ביורו בגיל 17, אז תדמיינו איזו קריירה מחכה לו".

על חזרתו להתאחדות בספרד סיפר: "אני מאושר. זה בית שאני מכיר הרבה שנים. הצעד הראשון שלי אחרי הפרישה היה כאן, באימון, בפיתוח, כמאמן נבחרות צעירות. לחזור אחרי כל כך הרבה שנים ולפגוש אנשים מאותה תקופה, וגם את הצעירים של היום, זו זכות גדולה".

אייטור קראנקה (רדאד גאייטור קראנקה (רדאד ג'בארה)

כשנשאל על דברי פליק בנוגע לפציעתו של ימאל, אמר במילים אחרות שברצלונה שיקרה, כיוון שהקטלונים כן טענו שדיווחו לנבחרת הספרדית על כאבים של השחקן: "אני מופתע. אני חושב שהתקשורת עם כל המועדונים מצוינת. הצוות הרפואי שלנו לא קיבל שום אינדיקציה לבעיה פיזית אצלו. הדבר החשוב הוא שהוא כמעט החלים ושנמשיך לראות אותו על המגרש, זה מה שכולנו רוצים".

בנוגע לטענות על עומס הדקות אצל ימאל בנבחרת: "כל מאמן מנהל את דקות המשחק אחרת. כשלאמין הוחלף בשני המשחקים, הוא לא היה מרוצה, וזה רק מראה על השאיפה שלו להצליח".

ולבסוף, על השאלה אם ברצלונה שיתפה במידע רפואי כלשהו: "לא נמצא שום דבר אצלנו בסגל. לברצלונה לא הייתה שום אינפורמציה על כך שהוא סבל מאי נוחות כלשהי כשחזר אליהם".

לאמין ימאל בטקס כדור הזהב (IMAGO)לאמין ימאל בטקס כדור הזהב (IMAGO)
