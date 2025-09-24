יום ראשון, 28.09.2025 שעה 10:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

חצי לא נולדו: הביקור האחרון של בארסה באוביידו

ברצלונה שיחקה לאחרונה אצל היריבה ב-7 בינואר 2001, אז ניצחה הקבוצה של לורנצו סרה פרר 2:3. חצי מהשחקנים בסגל של פליק כיום אפילו לא נולדו בזמנו

|
ריבאלדו (IMAGO)
ריבאלדו (IMAGO)

אוביידו חזרה העונה לליגה הבכירה בספרד, 25 שנה לאחר שנשרה ממנה. החבורה של ולייקו פאונוביץ' חזרה אחרי מספר עונות שבהן התקרבה לכך, אך לבסוף מימשה את החלום בעונת 2024/25 כשעברה את הפלייאוף עם ניצחונות על אלמריה (2:3) ומיראנדס (2:3). עד כה העונה צברה אוביידו שלוש נקודות מתוך חמישה משחקים.

כעת, הקבוצה הצנועה תארח את ברצלונה לראשונה זה רבע מאה. בחדר ההלבשה הצעיר של בארסה כמעט ולא יהיו שחקנים שזוכרים ביקור קודם של קבוצתם באצטדיון ההיסטורי קרלוס טרטיירה.

הפעם האחרונה שבה שיחקה ברצלונה בליגה בבירת אסטוריאס הייתה ב־7 בינואר 2001. אז ניצחה בארסה של סרה פרר את אוביידו של רדומיר אנטיץ' 2:3, בזכות שער של ריבאלדו וצמד של פטריק קלייברט. מנגד, אוביידו החזיקה בספסל את חוסה מנואל אונסואה, לימים עוזרו של לואיס אנריקה.

פרו פלסטיני פורץ למגרש בזמן שער

12 שחקנים שעדיין לא נולדו

מאז עברו יותר מ־25 שנה, ומעל מחצית משחקני הסגל הנוכחי של בארסה כלל לא נולדו אז. מדובר ב־12 שחקנים שלא היו בעולם בזמן אותו ביקור, לעומת 11 שכן.

ז’ואן גארסיה (4 במאי 2001), אלחנדרו בלאדה (18 באוקטובר 2003), פאו קוברסי (22 בינואר 2007), אריק גארסיה (9 בינואר 2001), ג’רארד מרטין (26 בפברואר 2002), פדרי (25 בנובמבר 2002), פרמין לופס (11 במאי 2003), גאבי (5 באוגוסט 2004), מארק קסאדו (14 בספטמבר 2003), מארק ברנאל (26 במאי 2007), רוני ברדג’י (15 בנובמבר 2005) ולאמין ימאל (13 ביולי 2007) הם השחקנים שלא נולדו כאשר ברצלונה ביקרה בפעם האחרונה בקרלוס טרטיירה.

