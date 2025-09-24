מחצית: מכבי ת"א - קריית אתא 42:42

שחזור של רבע הגמר מהעונה שעברה בגביע ווינר מתקיים בשעה זו, כאשר מכבי תל אביב פוגשת את עירוני קריית אתא. הצהובים, שבתחילת השבוע הפסידו להפועל ירושלים במסגרת הסופר קאפ, פותחים הערב את דרכם בטורניר ההכנה הרשמי לעונת 2025/26, וינסו להתאושש בדרך לחצי הגמר. מנגד, קריית אתא חולמת על הפתעה גדולה ועל הופעה ראשונה בתולדותיה בשלב ארבע האחרונות.

מכבי תל אביב קיבלה כזכור כרטיס חופשי לשלב רבע הגמר, כמו גם ירושלים, בשל מעמדן בליגה. כעת היא יודעת שניצחון על יריבתה מהקריות יקרב אותה שני צעדים בלבד מזכייה מספר 12 בתולדותיה בטורניר קדם העונה. החבורה של עודד קטש מקווה להציג שיפור ניכר לעומת ההפסד בירושלים ולשחזר את היכולת מהשנים האחרונות במפעל.

קריית אתא של אלדד בנטוב הגיעה לרבע הגמר אחרי שסיימה שנייה בבית ד', ובהמשך הדיחה את מכבי ראשון לציון עם 70:82 מרשים. חמשת הזרים החדשים שלה בלטו כולם, כשנואה לוק קלע 15 נקודות בבכורה בישראל, בעוד מאליק הול (11 נקודות ו־12 ריבאונדים) ובודי יום (10 נקודות ו־10 ריבאונדים) חתמו דאבל־דאבל. שווה לזכור כי בעונה שעברה נפגשו הקבוצות בדיוק באותו שלב, אז הסתיים המשחק ב־67:94 מוחץ לצהובים, עם 14 שלשות ב־50% דיוק ו־15 נקודות של רוקאס יוקובאיטיס.

רבע ראשון: 19:23 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, טי ג’יי ליף, תמיר בלאט, אושיי בריסט ורומן סורקין.

חמישיית קריית אתא: תומר אסייג, ג’מיה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

הקבוצה מהצפון השיגה את הכדור הראשון, אך דווקא בלאט מצא את סורקין בצבע לנקודות הראשונות במשחק, אסייג קלע מנגד פעמיים מחצי מרחק, טי ג’יי ליף הלך לקו בתווך ודייק פעמיים, בריסט צלף שלשה ועשה 4:7. בודי ים וסורקין החליפו סלים, הול וניל קלעו ארבע נקודות ולקחו את ההובלה, אך אז הצהוהבים השלימו ריצת 0:6 והפכו ל-10:15. סל המשיך לרדוף סל עד 14:20, ניל והוכשטטר הורידו את ההפרש לנקודה בלבד, אך קלארק צלף מחוץ לקשת וחתם את הרבע.

דריוס האנה על רומן סורקין (חגי מיכאלי)

ג'ף דאוטין ג'וניור (חגי מיכאלי)

רבע שני: 42:42

הוכשטטר פתח את הרבע עם לייאפ, ווקר השיב עם סל אנד וואן, הול הטביע מנגד, סנטוס דייק פעם אחת מהקו ו-ווקר צלף שלשה גדולה, 23:30 ואלדד בנטוב הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו לפרקט, נואה לוק קלע סל מחוץ לקשת, ווקר השיב עם שלוש בצד השני, דולינסקי ודיברתולומאו החליפו סלים, לוק וליף החליפו גם כן, בייטנר צלף שלשה והוריד לארבע הפרש, בריסט החזיר לשש הפרש, אך אז הצפוניים ענו עם ריצת 0:9 ולקחו את ההובלה, 40:42. קלארק ניגש אל הקו לקראת סיום הרבע, דייק פעמיים וקבע שוויון בירידה להפסקה.

לוני ווקר (חגי מיכאלי)

ג'ף דאוטין ג'וניור (חגי מיכאלי)