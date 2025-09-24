יום רביעי, 24.09.2025 שעה 21:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

מחצית: מכבי ת"א - קריית אתא 42:42

גביע ווינר: שחזור רבע הגמר של העונה שעברה. הצהובים היו ביתרון, הצפוניים חזרו לעניינים בעזרת ריצת 0:9 וכפו משחק צמוד. ווקר בולט, לוק חד מנגד

|
ג'מייה ניל ותמיר בלאט(חגי מיכאלי)
ג'מייה ניל ותמיר בלאט(חגי מיכאלי)

שחזור של רבע הגמר מהעונה שעברה בגביע ווינר מתקיים בשעה זו, כאשר מכבי תל אביב פוגשת את עירוני קריית אתא. הצהובים, שבתחילת השבוע הפסידו להפועל ירושלים במסגרת הסופר קאפ, פותחים הערב את דרכם בטורניר ההכנה הרשמי לעונת 2025/26, וינסו להתאושש בדרך לחצי הגמר. מנגד, קריית אתא חולמת על הפתעה גדולה ועל הופעה ראשונה בתולדותיה בשלב ארבע האחרונות.

מכבי תל אביב קיבלה כזכור כרטיס חופשי לשלב רבע הגמר, כמו גם ירושלים, בשל מעמדן בליגה. כעת היא יודעת שניצחון על יריבתה מהקריות יקרב אותה שני צעדים בלבד מזכייה מספר 12 בתולדותיה בטורניר קדם העונה. החבורה של עודד קטש מקווה להציג שיפור ניכר לעומת ההפסד בירושלים ולשחזר את היכולת מהשנים האחרונות במפעל.

קריית אתא של אלדד בנטוב הגיעה לרבע הגמר אחרי שסיימה שנייה בבית ד', ובהמשך הדיחה את מכבי ראשון לציון עם 70:82 מרשים. חמשת הזרים החדשים שלה בלטו כולם, כשנואה לוק קלע 15 נקודות בבכורה בישראל, בעוד מאליק הול (11 נקודות ו־12 ריבאונדים) ובודי יום (10 נקודות ו־10 ריבאונדים) חתמו דאבל־דאבל. שווה לזכור כי בעונה שעברה נפגשו הקבוצות בדיוק באותו שלב, אז הסתיים המשחק ב־67:94 מוחץ לצהובים, עם 14 שלשות ב־50% דיוק ו־15 נקודות של רוקאס יוקובאיטיס.

רבע ראשון: 19:23 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, טי ג’יי ליף, תמיר בלאט, אושיי בריסט ורומן סורקין.

חמישיית קריית אתא: תומר אסייג, ג’מיה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

הקבוצה מהצפון השיגה את הכדור הראשון, אך דווקא בלאט מצא את סורקין בצבע לנקודות הראשונות במשחק, אסייג קלע מנגד פעמיים מחצי מרחק, טי ג’יי ליף הלך לקו בתווך ודייק פעמיים, בריסט צלף שלשה ועשה 4:7. בודי ים וסורקין החליפו סלים, הול וניל קלעו ארבע נקודות ולקחו את ההובלה, אך אז הצהוהבים השלימו ריצת 0:6 והפכו ל-10:15. סל המשיך לרדוף סל עד 14:20, ניל והוכשטטר הורידו את ההפרש לנקודה בלבד, אך קלארק צלף מחוץ לקשת וחתם את הרבע.

דריוס האנה על רומן סורקין (חגי מיכאלי)דריוס האנה על רומן סורקין (חגי מיכאלי)
דריוס האנה על רומן סורקין (חגי מיכאלי)דריוס האנה על רומן סורקין (חגי מיכאלי)
גג'ף דאוטין ג'וניור (חגי מיכאלי)

רבע שני: 42:42

הוכשטטר פתח את הרבע עם לייאפ, ווקר השיב עם סל אנד וואן, הול הטביע מנגד, סנטוס דייק פעם אחת מהקו ו-ווקר צלף שלשה גדולה, 23:30 ואלדד בנטוב הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו לפרקט, נואה לוק קלע סל מחוץ לקשת, ווקר השיב עם שלוש בצד השני, דולינסקי ודיברתולומאו החליפו סלים, לוק וליף החליפו גם כן, בייטנר צלף שלשה והוריד לארבע הפרש, בריסט החזיר לשש הפרש, אך אז הצפוניים ענו עם ריצת 0:9 ולקחו את ההובלה, 40:42. קלארק ניגש אל הקו לקראת סיום הרבע, דייק פעמיים וקבע שוויון בירידה להפסקה.

לוני ווקר (חגי מיכאלי)לוני ווקר (חגי מיכאלי)
גג'ף דאוטין ג'וניור (חגי מיכאלי)
וויל ריימן זורק (חגי מיכאלי)וויל ריימן זורק (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */