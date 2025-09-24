"הערכים של ויניסיוס? צריך להגיד לו 'עד כאן'"

בלבאנטה לא יצאו מרוצים מההפסד 4:1 לריאל מדריד, אבל מי שמשך את תשומת הלב לאחר המשחק היה הבלם אונאי אלגסבאל, שהתייחס לעימות המתוקשר עם ויניסיוס ג’וניור בעקבות הפנדל של אמבפה.

אלגסבאל ניסה להרגיע את הרוחות אך גם לא חסך ביקורת: "אני לא רוצה להוסיף שמן למדורה. זה נכון שכשלא מכבדים אותנו, אנחנו בני אדם וצריכים לדעת להגיד די. הוא שחקן עם הרבה פוטנציאל, אבל יש מצבים שאני לא יכול להתמודד איתם כאדם. הוא משדר ערכים שלפעמים צריך לדעת להגיד, עד כאן. אני עומד על שלי ועל האנשים שלי, ויש סיטואציות שאני לא יכול לעבור עליהן בשתיקה".

הבלם הוסיף: "בשבילי זה היה לא במקום, ואני לא רוצה לתת לו יותר הייפ מזה כי זה לא נחוץ".

ויני ואמבפה מפרקים את לבאנטה עם רביעייה!

על האירוע שבו נשרק הפנדל לטובת אמבפה אמר אלגסבאל: "אלו סיטואציות שאתה הולך בהן עד הקצה. אתה יודע שיש לך כרטיס צהוב, אבל בניתוח המהלך אני חושב שהוא נטה יותר מדי. אלו החלטות שאתה חייב לקבל מאוד מהר, מתוך כוונה לנסות לכסות את היריב. אתה מודע לכך שאתה עם כרטיס צהוב ושאתה לא יכול ללכת כל כך רחוק".

לסיום, סיכם את תחושותיו מהמשחק: "אנחנו לא מרוצים כי אף אחד לא אוהב להפסיד. ידענו שיהיה משחק קשה, אבל באנו עם הרבה התלהבות להתחרות בלי קשר לזהות היריבה. רצינו להיות חזקים בבית שלנו. עכשיו צריך להעביר דף, להשתפר ולנקות את הטעויות שלנו".