יום ראשון, 28.09.2025 שעה 10:42
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"הערכים של ויניסיוס? צריך להגיד לו 'עד כאן'"

שחקן לבאנטה, אונאי אלגסבאל, התייחס לעימות עם הברזילאי של ריאל מדריד: "יש מצבים שאני לא יכול להתמודד איתם כאדם, לא רוצה לתת לו יותר הייפ מזה"

|
אונאי אלגסבאל עם ויניסיוס (IMAGO)
אונאי אלגסבאל עם ויניסיוס (IMAGO)

בלבאנטה לא יצאו מרוצים מההפסד 4:1 לריאל מדריד, אבל מי שמשך את תשומת הלב לאחר המשחק היה הבלם אונאי אלגסבאל, שהתייחס לעימות המתוקשר עם ויניסיוס ג’וניור בעקבות הפנדל של אמבפה.

אלגסבאל ניסה להרגיע את הרוחות אך גם לא חסך ביקורת: "אני לא רוצה להוסיף שמן למדורה. זה נכון שכשלא מכבדים אותנו, אנחנו בני אדם וצריכים לדעת להגיד די. הוא שחקן עם הרבה פוטנציאל, אבל יש מצבים שאני לא יכול להתמודד איתם כאדם. הוא משדר ערכים שלפעמים צריך לדעת להגיד, עד כאן. אני עומד על שלי ועל האנשים שלי, ויש סיטואציות שאני לא יכול לעבור עליהן בשתיקה".

הבלם הוסיף: "בשבילי זה היה לא במקום, ואני לא רוצה לתת לו יותר הייפ מזה כי זה לא נחוץ".

ויני ואמבפה מפרקים את לבאנטה עם רביעייה!

על האירוע שבו נשרק הפנדל לטובת אמבפה אמר אלגסבאל: "אלו סיטואציות שאתה הולך בהן עד הקצה. אתה יודע שיש לך כרטיס צהוב, אבל בניתוח המהלך אני חושב שהוא נטה יותר מדי. אלו החלטות שאתה חייב לקבל מאוד מהר, מתוך כוונה לנסות לכסות את היריב. אתה מודע לכך שאתה עם כרטיס צהוב ושאתה לא יכול ללכת כל כך רחוק".

לסיום, סיכם את תחושותיו מהמשחק: "אנחנו לא מרוצים כי אף אחד לא אוהב להפסיד. ידענו שיהיה משחק קשה, אבל באנו עם הרבה התלהבות להתחרות בלי קשר לזהות היריבה. רצינו להיות חזקים בבית שלנו. עכשיו צריך להעביר דף, להשתפר ולנקות את הטעויות שלנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */