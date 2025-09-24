יום רביעי, 24.09.2025 שעה 08:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

היחס ב-Winner לניצחון מכבי ת"א על פאוק

היריבה היוונית פייבוריטית נגד הצהובים בליגה האירופית, וגם: מכבי תל אביב והפועל ירושלים בכדורסל והאם אתלטיקו מדריד של דייגו סימאונה תתאושש?

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תחל הערב (רביעי, 19:45) את דרכה בליגה האירופית כשתפגוש את פאוק סלוניקי. הצהובים לא פייבוריטים ומקווים להפתיע ולהשיג נקודה לפחות. בנוסף, משחקות הפועל ירושלים ומכבי תל אביב בכדורסל בגביע ‘ווינר’, ואתלטיקו מדריד של דייגו סימאונה רוצה להתאושש.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

ניצחון של פאוק סלוניקי על מכבי ת”א מוערך בפי 1.70 ב-’Winner’, תיקו מוערך בפי 3.25 וניצחון של הצהובים מוערך בפי 3.60.

בכדורסל, ניצחון של הפועל ירושלים ב-9 נקודות או יותר מול בני הרצליה מוערך בפי 1.80, ניצחון בתשע נקודות בדיוק מוערך בפי 9.00, וניצחון של ההרצליינים בפחות מ-9 הפרש מוערך בפי 1.80.

מכבי תל אביב בכדורסל פייבוריטית מובהקת נגד קריית אתא, כשניצחון שלה בהפרש של 15 נקודות או יותר מוערך בפי 1.80, ניצחון ב-15 נקודות בדיוק מוערך בפי 9.00 והפתעה של קריית אתא מוערכת בפי 1.80.

אתלטיקו מדריד המקרטעת תפגוש את ראיו וייקאנו ב-22:30, כשהקבוצה של דייגו סימאונה פייבוריטית עם יחס של פי 1.45 לניצחון ופי 5.80 להפסד. תוצאת תיקו במשחק מוערכת בפי 4.00.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */