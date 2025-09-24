ואן באסטן: גלוך הפך את אייאקס לקבוצה אחרת

“אוסקר גלוך נכנס ואייאקס הפכה פתאום לקבוצה אחרת", כך אמר האגדה ההולנדית, מרקו ואן באסטן, אחרי ה-2:2 מול פ.ס.וו איינדהובן. הקשר הישראלי עלה, שוב, מהספסל של ג’ון הייטינחה, תופקד הפעם כחלוץ מזויף וכבש את שער השוויון, זה שמנע ממאמנו הפסד שהיה מסבך אותו.

אקס שאלקה, יאן מולדר, שרק לפני מספר ימים השמיע ביקורת מוזרה על גלוך (“הוא לא שחקן יצירתי, הוא שחקן פיזי והובא בטעות"), נשמע הפעם אחר לגמרי: “אני רואה חמש דקות מהמחצית השנייה בין איינדהובן לאייאקס וחושב: ‘למה הוא לא משחק תמיד? מה לעזאזל הם עושים שם באמסטרדם?”.

הדברים נאמרו בדיון בטלוויזיה ההולנדית, שם העיתונאי ויטסה ואן דר חוט טען שגלוך לא הורגש בפעמים קודמות שעלה מהספסל. “אלה חילופים, זה קשה", התעקש מולדר, “הילד הזה לא נלקח ברצינות, אז הוא לא צריך לקחת ברצינות את הקבוצה שלו. הוא שחקן כל כך טוב".

מרקו ואן באסטן (IMAGO)

כוכב העבר, ווסלי סניידר, התרשם אף הוא מההשפעה של גלוך, אבל הצביע על הבעיותיות בתפקוד של הישראלי כ-9 מזויף מול החלוצים האחרים. “הוא נכנס כ-9 מזויף, ואז יש לך בעיה: רק הבאת את דולברג, ו-ואוט וחהורסט לא אוהב לשבת על הספסל כי אז הוא יהיה מעצבן. כולנו יודעים את זה".