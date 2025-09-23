שער בכורה לאיסאק, 1:2 לליברפול בגביע הליגה

משחקי הסיבוב השלישי של גביע הליגה האנגלי התחילו אתמול (שלישי) עם מספר קבוצות פרמייר ליג. במוקד, ליברפול גברה על סאות’המפטון 1:2 משער בכורה של אלכסנדר איסאק. בנוסף, צ’לסי ביצע המהפך וניצחה 1:2. במשחקים בולטים נוספים, ברייטון חגגה עם 0:6 על ברנסלי, וולבס גברה 0:2 על אברטון וברנלי ירדה מנוצחת 2:1 מול קרדיף.

ליברפול – סאות’המפטון 1:2

החבורה של סלוט ממשיכה לשמור על מאזן מושלם, כשהפעם היא סימנה וי על גביע הליגה. חלוץ הרכש, אלכסנדר איסאק, החל בפריעת השטרות כשרשם שער בכורה בדקה ה-43 מבישול של פרדיקו קייזה. האדומים אוהבים להשיג ניצחונות דרמטיים, ושיי צ’ארלס עזר להם לכתוב עוד סוף כזה כשכבש את שער השוויון בדקה ה-76.

קייזה רשם בישול שני, הפעם להוגו אקטיקה שהחליף את איסאק וכבש בדקה ה-85. החלוץ הצרפתי שהוצהב קודם לכן (53’), קיבל את הצהוב השני והאדום בהרחקה הזויה לאחר שהוריד חולצה בעת החגיגה של השער המנצח, אך זה לא מנע מקבוצתו לשמור על התוצאה עד לסיום.

הוגו אקיטיקה מקבל אדום (IMAGO)

לינקולן – צ’לסי 2:1

הבלוז הצליחו לצאת ממבוכה. רוב סטריט העלה את המארחת מהליגה השלישית ליתרון בדקה ה-42, אך הקבוצה מלונדון השכילה להפוך את התוצאה בזכות שני שערים מהירים בפתיחת המחצית הראשונה. ראשון כבש טייריק ג’ורג’ בדקה ה-48, כשחברו פאקונדו בונאנוטה כבש את השני שתי דקות לאחר מכן.

ברנסלי – ברייטון 6:0

חגיגה של השחפים, כאשר מי שנמצא במרכז החגיגה הוא דייגו גומז, שכבש רביעייה. הקשר הפראגוואי כבש שלושער כבר במחצית הראשונה, כשאת שערו הרביעי הוא רשם בדקה ה-68. לקראת הסיום רשמה קבוצתו שני שערים נוספים, אחד מרגלי הארי האוול והשני על ידי יאסין אל עיארי.

וולבס – אברטון 0:2

המארחת נמצאת בתקופה רעה, כשהיא עם חמישה הפסדים מחמישה מחזורים במסגרת הפרמייר ליג. האם זהו סימן ליציאה לדרך חדשה? מרשל מונטסי כבש ראשון בדקה ה-29, כשמי שהכפיל את התוצאה וקבע את תוצאת המשחק הוא טולו ארוקודארה בדקה ה-88.

ברנלי – קארדיף 2:1

העולה החדשה לפרמייר ליג הפסידה לקבוצה מהליגה השלישית בביתה. ג’ואל קולוויל וקאלום רובינסון העלו את קארדיף ליתרון כפול, כשזיאן פלמינג רק צימק במחצית השנייה.

תוצאות נוספות

פולהאם – קיימברידג’ יונייטד 0:1

רקסהאם – רדינג 0:2

וויגן – וויקומב 2:0