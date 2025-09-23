תיקו לבילבאו וג׳ירונה, אספניול עם שוויון דרמטי

המחזור השישי של הליגה הספרדית נפתח היום (שלישי), עם שני משחקים מסקרנים בשעה 20:00. במשחק הראשון, אתלטיק בילבאו ניסתה לצאת ללא הצלחה מהכושר הרע שלה נגד האחרונה בטבלה ג׳ירונה במשחק שהסתיים בחלוקת נקודות 1:1, ובברצלונה, אספניול אירחה את ולנסיה למפגש מרתק, שנגמר ב-2:2 דרמטי במיוחד.

אתלטיק בילבאו – ג׳ירונה 1:1

הקבוצה מחבל הבאסקים הגיעה למשחק בפורמה לא טובה, אחרי שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות. הכושר הרע שלהם נמשך, כשלא הצליחו לנצח בביתם את הקבוצה הקטלונית הקטנה מהמקום האחרון בטבלה. אזדין אוהני העלה את האורחת ליתרון מפתיע בדקה התשיעית של המשחק. שלוש דקות לפתיחת המחצית השנייה, מיקל חאורגיזר, הקשר של הקבוצה של ואלוורדה, איזן לטובתה את התוצאה, שנשמרה עד לסוף המשחק שנגמר בחלוקת נקודות.

אספניול – ולנסיה 2:2

בקרב המסקרן בין הקבוצה הקטנה מברצלונה לחבורתו של קרלוס קורברן, קיבלנו דרמה מהסרטים. ארנאו דנג׳ומה העלה את העטלפים ליתרון בדקה ה-15, כשרבע שעה לפתיחת החצי השני, ליאונרדו קבררה איזן את התוצאה. בדקה ה-62, הוגו דורו העלה את האורחת שוב ליתרון, שהיה נראה שיספיק בשביל שלוש נקודות, אך המילה האחרונה הייתה של חאבי פואדו, שהשווה לתוכים בשנייה האחרונה של המשחק.