״לא בטוח״: בארסה עדיין לא חוזרת לקאמפ נואו

עיריית בירת קטלוניה התכנסה היום (שלישי) אחר הצהריים, בשביל להחליט האם ניתן להעניק לברצלונה רישיון אכלוס ראשוני ובעצם אור ירוק לארח את משחק הבית הקרוב שלה בליגה נגד ריאל סוסיאדד בקאמפ נואו. בסופו של דבר האישור לא ניתן, והמשחק נגד הבאסקים יתקיים במונז׳ואיק.

״אנחנו חולקים את הרצון של המועדון לחזור כמה שיותר מהר, אך עירייה זאת חייבת להבטיח את ביטחונם של כל האנשים שרוצים להגיע לאצטדיון. נעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מועדון הכדורגל ברצלונה על מנת שיוכלו לתקן את כל הליקויים הדרושים. ברגע שיהיו לנו את כל ההבטחות הדרושות לחזרה, נפתח מיד את הקאמפ נואו״. הסבירה לאיה בונט, סגנית ראש העיר.

בתקשורת הספרדית פירטו על הליקויים: ״יש בעיות בשבילי הגישה לרכבי חירום, כולל נתיבי פינוי צרים מדי. חסר שילוט חירום, המחסומים נמוכים מדי והמדרגות עדיין לא מוכנות כראוי״. לאחר שהמועדון הקטלוני ישלים את התיקונים לכלל הבעיות המפורטות, תתבצע בדיקה מחדש ואז סוף סוף צפוי להתקבל האישור המיוחל לחזרה לקאמפ נואו.