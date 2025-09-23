לאמין ימאל דיבר לראשונה. לאפורטה הגיב לאביו

לאמין ימאל נאלץ להסתפק רק במקום השני אמש (שני) בטקס כדור הזהב לאחר שראה את אוסמן דמבלה זוכה בתואר כדורגלן השנה. כעת, השחקן הגיב לראשונה עם פוסט ברשתות החברתיות.

“התוכנית של אלוהים מושלמת, אתה חייב לטפס כדי להגיע לפסגה”, כתב לאמין ימאל. “שמח לזכות בתואר השחקן הצעיר בפעם השנייה, וברכות לדמבלה על התואר והעונה המצוינת שלו”.

דבריו של השחקן מגיעים לאחר הבלגן שנוצר בברצלונה בעקבות דבריו של אביו מוניר נסראווי, שטען כי בנו היה צריך לזכות בכדור הזהב.

“אני חושב שזה הדבר הכי גרוע שראיתי. לא אגיד שמדובר בגניבה, כי זו מילה קשה, אבל זו בהחלט פגיעה מוסרית. ילד שעובד כל כך קשה, נותן את כל כולו, ואז רואה את ההכרה הולכת למישהו אחר, זה קשה מאוד”, אמר לאחר האירוע.

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)

“אני לא אומר את זה רק כאבא, אני אומר את זה כאדם שצופה בכדורגל – לאמין ימאל הוא השחקן הכי טוב בעולם, בפער עצום. לאף אחד אין את הכישרון, את היכולת, את ההשפעה שיש לו, גם ברמות הגבוהות ביותר. הוא היה חייב לזכות”.

מי שניסה להרגיע את הרוחות היה נשיא בארסה, ז’ואן לאפורטה, שהתראיין ל-’RAC1’: “אבא של לאמין נלהב מאוד, וצריך להבין שהכול קרה להם מאוד מוקדם. הבן שלו רק בן 18 וזה קצת גדול עליהם. גם ראפיניה וגם פדרי היו שמחים לזכות, אבל ימאל יוצר ציפייה עצומה. לשמחתנו הוא יודע להתמודד עם זה בבגרות גדולה לגילו”.

לאפורטה אף החמיא ליהלום ולהישג שלו: “לסיים שני בכדור הזהב בגיל 18, זה הישג אדיר. מבחינתי הוא השחקן הכי מוכשר בעולם, והוא גם הראשון שזכה פעמיים ברציפות בפרס קופה (לשחקן הצעיר ביותר). הוא מקצוען, עובד קשה ויישאר תחרותי. הוא רצה לזכות, אבל לא נשבר מההפסד”.