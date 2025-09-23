ימאל הוביל את "מבצע ההמבורגר" של ברצלונה

לאמין ימאל ושחקנים נוספים הגיעו לפאריס בתקווה לאסוף את פרס כדור הזהב, התואר הנחשב ביותר בעולם לכדורגלן הטוב ביותר. בסופו של דבר הם לא הצליחו, משום שהפרס הוענק לאוסמן דמבלה, שניצח את יתר המועמדים, ביניהם גם הכוכב הצעיר של בארסה.

משלחת המועדון, בראשות הנשיא ז’ואן לאפורטה, הגיעה לבירת צרפת בבוקר. את ימאל ליוו בני משפחתו הקרובים: אביו מוניר, סבתו פטימה, אמו שילה ובן דודו מוחה. בסך הכל יצאו 25 מלווים שעמדו לצד שחקן מספר 10 של בארסה. התוכנית המקורית הייתה שאם יזכה ימאל בכדור הזהב, יחגגו כולם יחד איתו, אך זה לא קרה.

לאחר הטקס, שבו השתתפו גם אייטנה בונמאטי, אווה פאיור ו-ויקי לופס, קבע המאמן האנזי פליק סדר יום חדש: כולם חוזרים הביתה מיד. כבר ביום שלישי בבוקר נקבע אימון בשעה 12:00 במתחם האימונים.

האנזי פליק (IMAGO)

אלא שהבעיה הייתה אחרת: שחקני ברצלונה לא אכלו דבר מאז הצהריים, והרעב נתן את אותותיו. לא רק ימאל, שאמר בקול: “אני גווע מרעב”, אלא גם חבריו, ביניהם פאו קוברסי ורפיניה, הרגישו זאת היטב. ימאל לא הסתיר בתחילה את אכזבתו מהמקום השני, אך במהרה קיבל את העובדה שגם דמבלה ראוי, ובירך אותו בכנות.

עבור שחקן בן 18, סיום במקום השני בפרס יוקרתי כל כך הוא הישג מכובד, לא שלם, אך בהחלט מספק. הבעיה הדחופה יותר באותו רגע הייתה פשוטה: רעב. לאפורטה סיפר על כך ברדיו: “הם הזמינו כמה המבורגרים מצוינים”, אמר בחיוך. ואכן, כך היה.

את היוזמה הוביל לאמין ימאל בעצמו. יחד עם שאר המשלחת, נסעו השחקנים בוואנים פרטיים לשדה התעופה שארל דה גול, ושם, למרות השעה המאוחרת, איתר ימאל מסעדת המבורגרים שעדיין פתוחה. הוא ביקש מאחד אנשי הצוות להזמין מספר מנות, וכעבור זמן קצר חזר האיש עם כעשרה סנדוויצ’ים, חלקם בקר, חלקם עוף, שחוסלו במהירות. השעה כבר הייתה 01:00 בלילה.

לאמין ימאל עם תואר השחקן הצעיר של העונה (IMAGO)

היוזמה של ימאל, שנטל על עצמו לדאוג לרעב הכללי, התקבלה במחיאות כפיים מצד שאר השחקנים. כשהבטן כבר מלאה, הבינו כולם שהכוכב הצעיר התחיל להפנים את המקום השני ולהסתכל קדימה. המטרה ברורה: להמשיך לעבוד קשה ולחזור לפאריס, הפעם כדי לא רק להיות מועמד, אלא גם להניף את כדור הזהב בעצמו.