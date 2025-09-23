בישראל ניסו לשכנע את עיסאת, הבלם כבר החליט

ליסב עיסאת, בלם מכבי חיפה בן ה-20, קיבל את ההחלטה המשמעותית ביותר בקריירה הצעירה שלו לייצג את נבחרת רומניה. אתמול (שני) הוא נכלל בסגל המורחב של הנבחרת הבוגרת לקראת המשחק בחודש הבא מול אוסטריה במסגרת מוקדמות המונדיאל 2026, צעד שמקרב אותו ללבוש את החולצה הלאומית של הרומנים. ברגע שישחק דקה אחת במשחק רשמי, האפשרות לייצג את ישראל תיחסם לצמיתות.

מאחורי הקלעים ניסו באנשי נבחרת ישראל למנוע את המהלך. במהלך עשרת הימים האחרונים קיימו עם עיסאת מספר שיחות, בהן ניסו לשכנעו להתאזר בסבלנות ולחכות להזדמנות בסגל של רן בן שמעון. בשיחה המרכזית שהתקיימה, הציגו בפניו את תמונת המצב בעמדת הבלמים, והבהירו לו כי עם נחישות וסבלנות, הוא יוכל להשתלב בעתיד הקרוב בנבחרת הבוגרת של ישראל.

אולם, ההיסטוריה האישית של עיסאת עם הנבחרת הצעירה כנראה השפיעה רבות על החלטתו. ביוני האחרון, בניצחון 0:3 של הנבחרת הצעירה על בולגריה, הוא לא קיבל אפילו דקה אחת, למרות שהוזמן למחנה. במשחק זה מספרים נכחו נציגים של מועדון זר, שהגיעו במיוחד כדי לעקוב אחריו דבר שהותיר אותו פגוע ומאוכזב. בסביבת הנבחרת מספרים כי בחודש מרץ, במשחק ההפסד 3:1 לקפריסין, הוא פתח בהרכב, אך הציג יכולת בינונית ואיבד את מקומו. מבחינת הנבחרת, רק עניין מקצועי מבחינתם מנע את השיתוף שלו במשחק הניצחון על הבולגרים.

בסביבת הנבחרת הוסיפו כי שאף אחד לא ינסה להפיל על הנבחרת הצעירה שבגלל זה הוא בחר לא לייצג את ישראל, הרי זה היה בסך הכל משחק אחד שהוא שיחק, ואגב במשחקים הבאים שבהם הוא לא שיחק בנבחרת, ההגנה התייצבה. לפיהם, זה מראה כנראה שנבחרת ישראל כלל לא מעניינת אותו, אז שלא יספרו סיפורים.

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

גם בהמשך הדרך רדפו אותו אכזבות: לפני משחקי המוקדמות מול בוסניה והולנד זומן עיסאת לסגל הנבחרת הצעירה, אך נפצע באותו שבוע במדי מכבי חיפה ולא נטל חלק. בסוף אוגוסט הוא פרק את הכתף ועבר טיפול שמרני, מה שהרחיק אותו מהמגרשים לתקופה נוספת. יש לזכור: הופעות בנבחרת הצעירה אינן מקבעות שחקן לנבחרת מסוימת, ורק הופעה במשחק רשמי בבוגרת קובעת את השיוך הסופי. כעת, עם הזימון לרומניה, החלון הישראלי הולך ונסגר.

עיסאת, שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה והושאל להפועל חדרה לפני שחזר לקבוצה הירוקה, נחשב לאחד הבלמים המוכשרים בגילו. קבוצת מכלן הבלגית גילתה בו עניין בקיץ האחרון, אך מכבי חיפה סירבה לשחררו. בישראל כבר נשמעים קולות של חשש: האם הכדורגל המקומי איבד נכס עתידי בעמדת הבלם? מנגד, יש מי שסבורים כי דווקא עיסאת עלול להחמיץ את ההזדמנות להפוך לפנים החדשות של נבחרת ישראל ולהתחרט בעתיד על החלטתו.

הסיפור עוד לא נגמר, שכן מבחינה טכנית עיסאת יכול עדיין להתחרט עד לרגע בו יעלה לשחק במשחק רשמי עם רומניה. אולם ההחלטה הנוכחית שלו ברורה: הוא בוחר בעתיד אירופי ומאמין שזהו הצעד הנכון לקריירה שלו. הזמן יגיד מי יצטער על ההחלטה – נבחרת ישראל שאיבדה שחקן מבטיח, או עיסאת עצמו?