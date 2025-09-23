יום שלישי, 23.09.2025 שעה 14:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"אסור לנו לאפשר למכבי ת"א להגיע להזדמנויות"

מאמן פאוק, רזבן לוצ'סקו, לפני המשחק בליגה האירופית מול הצהובים: "יש להם איכות ומנטליות נכונה. הם רוצים להחזיק בכדור, עלינו להיות זהירים"

|
רזבן לוצ'סקו (IMAGO)
רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

פאוק סלוניקי תארח מחר (רביעי, 19:45) את מכבי תל אביב באצטדיון טומבה במסגרת מחזור הפתיחה של הליגה האירופית. במסיבת העיתונאים שערך היום, המאמן רזבן לוצ’סקו הבהיר כי קבוצתו חייבת לשמור על קור רוח, לעבוד קשה ולתרגם את ההתקדמות שראה בקבוצה לתוצאה על המגרש.

לוצ’סקו התייחס תחילה לשני המשחקים האחרונים בליגה שלא הסתיימו בניצחון, וציין: "מחר זה משחק אחר, תחרות אחרת. ביום שבת שיחקנו מצוין, אבל לא כבשנו. אנחנו צריכים להיות מרוכזים יותר כדי למצוא את השער הקל ולבוא עם יותר ביטחון. היו לנו מצבים, עכשיו צריך להיות חדים יותר מול השער". המאמן הוסיף כי הדגש הוא גם על הכנה טקטית שגרתית ליריבה: "אנחנו לומדים את סגנון המשחק של היריבה כדי לדעת איך להגיב".

בנוגע למכבי תל אביב, החמיא לוצ’סקו: "הם הגיעו לשלב הליגה, יש להם איכות ומנטליות טובה. הם רוצים להחזיק בכדור, שחקנים אגרסיביים עם ביטחון. צריך להיות זהירים ומרוכזים, לא לאפשר להם ליצור מצבים". המאמן הזכיר גם את הניצחון של מכבי על דינמו קייב בדרך לשלב זה: "זה מראה שהם קבוצה טובה עם מנטליות נכונה".

מכבי תל אביב (רדאד גמכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

על מצב הסגל אמר לוצ’סקו כי אין בעיות מיוחדות: "היום זו הפעם הראשונה שיש לנו את כל הסגל מתאמן יחד, כך שאין לנו בעיות". עם זאת, הדגיש את חשיבות הרוטציה: "קבוצה שמשחקת בשלוש מסגרות חייבת רוטציה. זה לא רק פציעות, אלא גם עומס, נסיעות, רעננות מנטלית. אני מרגיש שהשחקנים במוד עבודה נכון וראיתי את ההתקדמות שרציתי לראות".

כשנשאל על בעיית הכיבוש, הבהיר המאמן: "בכדורגל יש גם מזל. אם היינו כובשים, היינו מדברים אחרת. לפעמים השחקנים לוחצים על עצמם יותר מדי וזה לא טוב להם או לקבוצה. אנחנו צריכים להירגע, לשמור על איזון ולדעת שהשערים יגיעו".

לסיום סיכם לוצ’סקו: "אנחנו חייבים להיות מוכנים, להילחם, לרוץ, לייצר מצבים ולנצח. אני רואה התקדמות בקבוצה וזה נותן לי ביטחון. עם סבלנות ושקט, נתחיל להבקיע והכל ייראה קל יותר".

