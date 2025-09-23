יום שלישי, 23.09.2025 שעה 13:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

היחס ב-Winner לניצחון של ריאל מול לבאנטה

הבלאנקוס במחזור אמצע שבוע וזוכים ליחס של פי 1.2, כשהיריבה עם יחס גבוה של פי 7.3. במקביל, ויאריאל וסולומון ישחקו מול סביליה וזוכים ליחס נאה

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (La Liga)

אמנם הכדורגל הישראלי בחופשת חג, אך בעולם ממשיכים בכל הכוח עם מחזור אמצע שבוע בספרד, ובמרכזו ריאל מדריד שתתארח אצל לבאנטה ב-22:30, כאשר במקביל ויאריאל ומנור סולומון יתארחו אצל סביליה באותה השעה. לפני כן, ליברפול תארח את סאות’המפטון ב-22:00 למשחק במסגרת גביע הליגה.

במוקד ריאל מדריד, היחידה שעדיין מושלמת בספרד אחרי חמישה מחזורים. היא תנסה להמשיך בכושר הנהדר וזוכה ליחס של פי 1.2 לניצחון, בעוד שהפתעה של לבאנטה מקבלת יחס גבוה של פי 7.3. במקרה של תיקו המהמרים נכונה יזכו ביחס של פי 5.2.

ומה עם מנור סולומון? ויאריאל והישראלי יפגשו את סביליה, במשחק שוויוני, אך עם עדיפות לישראל על פי מומחי Winner: ניצחון חוץ של הצוללת הצהובה יקנה למהמרים נכונה יחס של פי 2.1, ניצחון של סביליה פי 2.75, ותיקו זוכה ליחס של פי 3.

הופעה מרגשת: כל המהלכים של מנור בבכורה

בנוסף, גם גביע הליגה האנגלי ישוחק היום בסיבוב השלישי ובו תארח ליברפול את סאות’המפטון. אלופת הפרמייר ליג מקבלת יחס של פי 1.1 בהתאם לכך שהיא פייבוריטית ברורה, היריבה מהצ’מפיונשיפ זוכה ליחס של פי 9.6 אם תפתיע. תיקו זוכה ליחס של פי 5.6.

