ה"גנרל" של פאוק: רזבן לוצ'סקו מחולל נסים

כשרזבן לוצ'סקו היה ילד הוא הדהים את חבריו של אביו ששאלו אותו מה ירצה להיות כשיהיה גדול, כאשר השיב: "כדורגלן ונשיא המדינה". בנוגע לכדורגלן, אף אחד לא התפלא. לא רק שכל אחד חולם להיות כוכב כדורגל, לכולם היה ברור שהילד ירצה ללכת בדרכו של אביו. והאב הוא לא פחות ולא יותר ממירצ'ה לוצ'סקו, מגדולי הכדורגלנים והמאמנים בתולדות רומניה.

אבל בנוגע לשאיפתו לנשיאות, חייבים להזכיר שבאותה תקופה שלט במדינה הקומוניסטית דאז הרודן הזכור לשמצה ניקולאי צ'אוצ'סקו. בשל כך נשאל הילד מדוע הוא שואף להיות נשיא, והשיב לתדהמת כולם: "אני רוצה לשמוע את ההמנון מתנגן במיוחד בשבילי".

כזה היה רזבן לוצ'סקו כבר כשהיה ילד – הוא שאף להנהיג. הוא ממש לא התכוון להיות אכזרי ומושחת כמו צ'אוצ'סקו ולא רדף אחר כבוד כמוהו, אבל שאף להוביל אנשים. ככדורגלן רזבן אמנם הלך בדרכו של אביו, אבל בצורה שונה במעט. בניגוד לאבא, שהיה שחקן כנף וזכה שבע פעמים באליפות רומניה עם דינמו בוקרשט בה שיחק במרבית שנות הקריירה, הבן שיחק כשוער והקריירה שלו בין הקורות הייתה סבירה, לא יותר.

רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

רזבן שיחק בספורטול סטודנסק (1987-1992 ו-1993-96), קרמה האיטלקית (1992-93), נציונל בוקרשט (1996-97), בראשוב (2000), ראפיד בוקרשט (2000-01 ו-2002-03) ובקאו (2001-02). לשער הנבחרת הלאומית של רומניה הוא מעולם לא זכה להגיע וגם לא ממש זלל תארים. את הזכייה היחידה באליפות רומניה רשם בשערה של ראפיד בוקרשט ב-2003, העונה האחרונה שלו כשחקן פעיל.

"בזכות ראפיד הפסיקו לקרוא לי 'הבן של מירצ'ה'"

אם ככדורגלן לא הותיר רזבן חותם מיוחד, כמאמן הוא לא נופל מההישגים של אביו, ובגיל 56 ידו עדיין נטויה. האב, שבגיל 80 מאמן כיום את הנבחרת הרומנית בקדנציה שנייה, נחשב לאחד המאמנים הגדולים של רומניה בכל הזמנים ועד היום משמש דוגמה למאמנים צעירים.

לא רק שמירצ'ה העלה את נבחרת רומניה ליורו 1984 תוך שהקדים את אלופת העולם דאז איטליה, הוא גם זכה באליפות רומניה עם דינמו וראפיד בוקרשט, באליפות טורקיה עם גלאטסראיי ובשיקטש, באוקראינה עם שחטאר דונייצק ודינמו קייב וברוסיה עם זניט סנט פטרסבורג. בנוסף, הוא אימן באיטליה וזכור במיוחד מעונת 1998/99, אז הוליך את אינטר של רונאלדו ורוברטו באג'יו לרבע גמר ליגת האלופות.

מירצ'ה לוצ'סקו (רויטרס)

הבן, עוד בהיותו שחקן, חשב על הקריירה הבאה שלו כמאמן וסומן כמנהיג. לאחר פרישתו החל לשמש כמאמנה של בראשוב, אבל את ההצלחה הראשונה שלו השיג על הספסל של ראפיד בוקרשט, אותה הוליך לשתי זכיות בגביע הרומני (2006 ו-2007) ולמקום השלישי בליגה בעונה הראשונה.

בעקבות אותה תקופה, לרזבן יש עד היום רגש מיוחד כלפי ראפיד בוקרשט, למרות שהוא היה ונותר אוהד של דינמו בוקרשט בה כיכב אביו. "הפסיקו לכנות אותי 'הבן של מירצ'ה' ולקרוא לי בשמי בזכות המועדון הזה", סיפר באחד הראיונות שהעניק. "ראפיד עזרה לי לפתח זהות עצמאית כמאמן. הפכתי למאמן חדש בזכותה".

רזבן רשם הצלחות עם ראפיד לא רק ברומניה, אלא גם בזירה האירופית. ב-2005/06 הוא הגיע עם הקבוצה לרבע גמר גביע אופ"א אחרי ניצחונות על יריבות כמו פיינורד, שחטאר דונייצק (הקבוצה אותה אימן אביו באותה תקופה), הרטה ברלין והמבורג. כעבור עונה, ב-2006/07 הוא העפיל עם ראפיד לשלב הבתים של גביע אופ"א, בו היא הודחה לאחר שסיימה ארבע פעמים בתיקו, אחת מהן 2:2 עם הפועל תל אביב בבלומפילד.

רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

לאחר מכן העלה לוצ'סקו ג'וניור את בראשוב לליגה הראשונה ברומניה, הוליך אותה למקום התשיעי כעבור שנה ובאפריל 2009 מונה למאמן הנבחרת הבוגרת של ארצו, בה עבד שנתיים. ביוני 2011 חזר לראפיד בוקרשט והוליך אותה למקום הרביעי בליגה ולשלב הבתים בליגה האירופית.

ב-2012 עבר לוצ'סקו הבן לאמן את אל ג'ייש הקטארית, אותה הוליך לזכייה בגביע של ארצה ולשלב הנוקאאוט של ליגת האלופות באסיה. עם פטרולול פלויישט הוא סיים במקום השלישי בליגה הרומנית והודח בחצי גמר הגביע, אבל פוטר אחרי שישה חודשים בתפקיד.

הדאבל ההיסטורי עם פאוק

את ההצלחה המשמעותית בקריירה השיג רזבן לוצ'סקו ביוון, אליה הגיע לראשונה ב-2014. בעונה הראשונה שלו במדינה הוליך את קסנתי לראשונה בתולדותיה לגמר הגביע, בו היא הפסידה 3:1 לאולימפיאקוס. ב-2017 הגיע לוצ'סקו לפאוק, יריבתה הקרובה של מכבי תל אביב במחזור הראשון בשלב הבתים בליגה האירופית ומאז הפך למאמן הגדול ביותר בהיסטוריה שלה. העונה הראשונה שלו בה הייתה מוצלחת וכללה זכייה בגביע יחד עם המקום השני בליגה, אבל מה שבא אחר כך כבר הפך אותו לשם גדול באמת.

שחקני פאוק סלוניקי (IMAGO)

ב-2019 זכתה פאוק בדאבל היסטורי ובלתי נשכח ביוון. היא השיגה את תואר האליפות לראשונה אחרי 34 שנים מבלי שהפסידה בשום משחק ליגה, דבר שלא הצליחה שום קבוצה במדינה לעשות במשך 65 שנה תוך שצברה שיא נקודות (80).

בנוסף, הזכייה בגביע שהשלימה דאבל והעלייה לשלב הבתים בליגה האירופית הפכו את לוצ'סקו לאליל האוהדים. אנשי המועדון נדבקו גם הם בקדחת הסגידה לאיש על הקווים והחלו לכנות אותו "הגנרל" בהודעות הרשמיות ברשתות החברתיות, בשל העובדה שהוא גילה מנהיגות ושלט לא רק בשחקנים, אלא בכל מה שקורה סביב הקבוצה.

בעקבות ההצלחות ההיסטוריות שרשם כונה לוצ'סקו "מחולל הנסים" בתקשורת היוונית ועד מהרה זכה לקבל הצעות מפתות. הוא דחה תחילה הצעה לחתום באל הילאל הסעודית על חוזה שהבטיח לו משכורת של 4 מיליון אירו בעונה, אבל נענה להצעה כעבור חודש בעקבות חילוקי דעות לגבי הרכש המתוכנן עם הבעלים של פאוק, איוואן סאבידיס.

מחולל הנסים. רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

אל הילאל שילמה לפאוק 2 מיליון אירו על מנת להתיר את חוזהו של לוצ'סקו ביוני 2019. הוא הוביל אותה לזכייה בליגת האלופות של אסיה, אבל פוטר בפברואר 2021 בעקבות הפסד 1:0 לדמאק, שהותיר את הקבוצה עם שני ניצחונות בלבד בתשעה משחקים והוריד אותה למקום השלישי בליגה הסעודית.

לא חלף זמן רב בטרם חזר לוצ'סקו לפאוק, בה חתם לשלוש שנים תמורת משכורת צנועה לעומת זו שהרוויח בסעודיה, 1.7 מיליון אירו בעונה. גם כך מדובר היה בשכר הגבוה ביותר בתולדות מאמני המועדון.

ב-2022 סיימה פאוק בהדרכת לוצ'סקו במקום השני בליגה, הפסידה לפנאתינייקוס בגמר הגביע והודחה ברבע גמר הקונפרנס ליג. כעבור עונה סיימה רביעית והפסידה בגמר הגביע לא.א.ק אתונה.

מחולל הנסים. לוצ'סקו (IMAGO)

השפיל את בית"ר ירושלים והתעמת עם אוהדי א.א.ק

ב-2023/24 הדיחה פאוק את בית"ר ירושלים במוקדמות הקונפרנס ליג. אחרי תיקו 0:0 ביוון, בו פרצה מהומה לאחר שאוהדי בית"ר התלוננו על בדיקות פולשניות מצד המשטרה וראו מולם דגלי פלסטין ביציע, נפגשו שתי הקבוצות בטדי חודש וחצי לפני אסון ה-7 באוקטובר, בטרם נאסר על הקבוצות הישראליות לארח בארץ.

הגומלין בירושלים, הזכור בגלל שהופסק פעמיים בגלל שהממטרות בטדי החלו לפעול, היה כישלון חרוץ מבחינת השחקנים של יוסי אבוקסיס. הם ספגו תבוסה 4:1, כולל שער עצמי אומלל של אדי גוטליב והחטאת פנדל של ירדן שועה. היוונים, שניצחו בקלות למרות שנותרו בעשרה שחקנים, המשיכו לשלב הבתים והגיעו בהמשך עד רבע הגמר, בו הודחו על ידי קלאב ברוז'.

שחקני בית"ר ירושלים ופאוק סלוניקי (ראובן שוורץ)

ב-2024 הוליך לוצ'סקו את פאוק לזכייה נוספת באליפות יוון, הישג שחיזק עוד יותר את מעמדו. אותה אליפות לא סיפקה אמנם את אותם שיאים של 2019, אבל הושגה בצורה דרמטית ומרשימה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים בארבעת המחזורים האחרונים על היריבות הגדולות, כולל 1:2 בדרבי מול אריס במחזור הנעילה. בשל כך, אין לאף אחד ספק שלוצ'סקו ייבחר למאמן הגדול בהיסטוריה של המועדון ב-2026, כאשר פאוק תציין 100 שנים להיווסדה.

בשל אותם הישגים, איש לא חשב בפאוק להיפרד מלוצ'סקו אחרי שבעונה שעברה הקבוצה הסתפקה במקום השלישי והודחה על ידי סטיאווה בוקרשט בשלב הנוקאאוט בליגה האירופית. בחודש יוני האחרון היו האוהדים שרויים אמנם באי ודאות כשלא היה ברור אם ימשיך בתום שיחה מתוחה בינו לבין הנשיא על חוסר ההצלחה, אבל כולם ידעו שהכל תלוי בו והוא אכן החליט בסופו של דבר להמשיך.

לוצ'סקו נחשב לאיש סימפתי שנמצא בקשרים טובים עם שחקניו ואהוד גם על העיתונאים בשל הפתיחות שלו ואהבתו לדבר בתקשורת. מסיבות העיתונאים הארוכות שלו מפורסמות ביוון בשל מנהגו לנתח לעומק משחקים, גם אחרי הפסדים. למרות זאת, לא מדובר בילד טוב ירושלים.

נחשב לאיש סימפתי. רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

ביוון זוכרים היטב תקרית בה נדהמו הכל במדינה כשראו את לוצ'סקו מנסה להתעמת פיזית עם אוהדי א.א.ק שניסו להתקרב לאוטובוס של קבוצתו על מנת להתגרות בו אחרי הפסד 1:0 באתונה בגביע היווני. בעקבות זאת הוא הורחק לארבעה חודשים על ידי ההתאחדות ונקנס ב-15,000 אירו. במקרה אחר הוא התעמת עם אריק לאמלה מא.א.ק ואוהדי פאוק זעמו לאחר שרק מאמנם נקנס בעקבות זאת.

העונה מתכוונת פאוק להיאבק שוב על התארים ביוון ולהילחם בכל החזיתות. לוצ'סקו, שכרגיל מציב את המערך המזוהה עמו 4-2-3-1 הוביל בינתיים את הקבוצה לניצחונות בכל שלושת מחזורי הליגה שהתקיימו עד כה. בשלב הפלייאוף במוקדמות הליגה האירופית עברה פאוק את רייקה הקרואטית, לה הפסידה 1:0 בחוץ, אבל הביסה אותה 0:5 בגומלין. בסיבוב המוקדמות השלישי היא חלפה על פני וולפסברג האוסטרית (0:0 ביוון ו-0:1 בחוץ).

באותם משחקים הקבוצה לא ממש הבריקה, נזקקה להצלות של שוערה הצ'כי ייז'י פאבלנקה והשיגה את התוצאה הרצויה בזכות יתרונה האיכותי יותר מאשר בזכות משחק קבוצתי. יחד עם זאת, מאז היא מגלה שיפור.

שחקני פאוק חוגגים (רויטרס)

הפופולריות של לוצ'סקו קיבלה ביטוי בפאוק גם בכך שאפילו שחקנים שמיעטו לשחק לא התלוננו והבינו שמאמנם פועל למען הצלחת המועדון. מעבר לכך, הוא נוהג לתת הזדמנויות לשחקנים חדשים. העונה צירף לסגל חיזוק כמו המגן הימני ג'ונג'ו קני שהגיע מהרטה ברלין, הקשר הקרואטי לוקה איבנושיץ' המושאל מפיינורד והמגן השמאלי הסקוטי גרג טיילור שבא מסלטיק. יורגוס יקומאקיס, היווני בן ה-30 שהגיע בהשאלה מקרוס אסול המקסיקנית, הפך לחלוץ המטרה העונה וכבש ב-0:5 על רייקה תוך שהדיח מההרכב את הרוסי פיודור שאלוב שירד לספסל.

ההצלחה של לוצ'סקו הפכה אותו ללהיט לא רק ביוון. ברומניה מולדתו מרבים לסקר את המשחקים של פאוק ועוקבים אחריו. גם האב הגאה מירצ'ה סיפר בנחת: "אני מתרגש מההישגים של רזבן לא פחות מאשר ברגעים הגדולים בקריירה שלי. עוד כשהוא שיחק הבנתי שהוא יכול להיות מאמן טוב, בגלל הדרך בה חשב על טקטיקה".