סיום: לבאנטה - ריאל מדריד 4:1

המשחק בין לבאנטה לריאל מדריד במסגרת המחזור השישי בלה ליגה מתקיים בשעה זו, והוא מפגיש שתי קבוצות שמגיעות עם רוח גבית אחרי ניצחונות מרשימים במחזור הקודם. לבאנטה הביסה את ג'ירונה 0:4 בחוץ ורשמה ניצחון ראשון מאז שבה לליגה הבכירה, בעוד ריאל מדריד גברה בבטחה 0:2 על אספניול והמשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה.

ריאל מדריד מחפשת ניצחון שישי ברציפות בליגה, הישג שקרה לה רק פעם אחת מאז עונת 1987/88. החבורה של צ'אבי אלונסו נהנית מחזרה של שחקנים חשובים כמו ג'וד בלינגהאם ואדוארדו קמאבינגה, ששבו מפציעות וקיבלו דקות במשחק הקודם. הבלאנקוס יודעים שניצחון נוסף יקנה להם גם רצף של ארבעה ניצחונות חוץ רצופים בליגה, משהו שלא השיגו מאז מאי 2024.

לבאנטה, מנגד, מגיעה אחרי תצוגה התקפית משכנעת מול ג'ירונה שהחזירה את התקווה לעונה יציבה בליגה הבכירה. זה היה הניצחון הגדול ביותר שלה בלה ליגה מאז אפריל 2019, והקבוצה מנסה להמשיך במומנטום גם מול הלבנים. בבית היא כבר סחטה 2:2 מבטיס והקשתה מאוד על ברצלונה (הפסד 3:2), כך שהשאיפה היא לרשום ניצחון ביתי ראשון לעונה.

במאזן המפגשים, לבאנטה ידעה להקשות על ריאל בשנים האחרונות ואף ניצחה בשלושה מתוך שמונת המפגשים האחרונים בין הקבוצות. עם זאת, בבית המאזן שלה מול הבלאנקוס פחות מחמיא, ניצחון אחד בלבד בתשעת המשחקים האחרונים מול ריאל (שתי תוצאות תיקו ושישה הפסדים). הקהל הביתי מקווה לשנות את המאזן, אך המשימה מול מוליכת הטבלה היא מהקשות שיש.