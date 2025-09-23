סיום: לבאנטה - ריאל מדריד 4:1

המשחק בין לבאנטה לריאל מדריד במסגרת המחזור השישי בלה ליגה מתקיים בשעה זו, והוא מפגיש שתי קבוצות שמגיעות עם רוח גבית אחרי ניצחונות מרשימים במחזור הקודם. לבאנטה הביסה את ג'ירונה 0:4 בחוץ ורשמה ניצחון ראשון מאז שבה לליגה הבכירה, בעוד ריאל מדריד גברה בבטחה 0:2 על אספניול והמשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה.
ריאל מדריד מחפשת ניצחון שישי ברציפות בליגה, הישג שקרה לה רק פעם אחת מאז עונת 1987/88. החבורה של צ'אבי אלונסו נהנית מחזרה של שחקנים חשובים כמו ג'וד בלינגהאם ואדוארדו קמאבינגה, ששבו מפציעות וקיבלו דקות במשחק הקודם. הבלאנקוס יודעים שניצחון נוסף יקנה להם גם רצף של ארבעה ניצחונות חוץ רצופים בליגה, משהו שלא השיגו מאז מאי 2024.
לבאנטה, מנגד, מגיעה אחרי תצוגה התקפית משכנעת מול ג'ירונה שהחזירה את התקווה לעונה יציבה בליגה הבכירה. זה היה הניצחון הגדול ביותר שלה בלה ליגה מאז אפריל 2019, והקבוצה מנסה להמשיך במומנטום גם מול הלבנים. בבית היא כבר סחטה 2:2 מבטיס והקשתה מאוד על ברצלונה (הפסד 3:2), כך שהשאיפה היא לרשום ניצחון ביתי ראשון לעונה.
במאזן המפגשים, לבאנטה ידעה להקשות על ריאל בשנים האחרונות ואף ניצחה בשלושה מתוך שמונת המפגשים האחרונים בין הקבוצות. עם זאת, בבית המאזן שלה מול הבלאנקוס פחות מחמיא, ניצחון אחד בלבד בתשעת המשחקים האחרונים מול ריאל (שתי תוצאות תיקו ושישה הפסדים). הקהל הביתי מקווה לשנות את המאזן, אך המשימה מול מוליכת הטבלה היא מהקשות שיש.
מחצית שניה
'82
- גם כובש הצמד, קיליאן אמבפה, סיים את חלקו ולא ישלים שלושער, כשרודריגו עלה במקומו
'82
- אדוארדו קמאבינגה ששב מפציעה החליף את דני סבאיוס
'82
- חילופים אחרונים גם בשורות ריאל מדריד, כשדויד אלאבה החליף את אלברו קאררס
'74
- קרלוס אלברס הוא האחרון לצאת, כשמי שנכנס במקומו הוא חוסה לואיס מוראלס
'74
- גם שותפו של איונג להתקפה, איבן רומרו, סיים את חלקו בהתמודדות. גודווין קויאליפו נכנס
'74
- חילופים אחרונים בשורות לבאנטה, כשאיקר לוסאדה עלה על חשבון כובש השער היחיד של קבוצתו, אטה איונג
'71
- גם כובש השער השני, פרנקו מסטנטואונו בחוץ, ובמקומו נכנס ג'וד בלינגהאם, שעלה לשחק לראשונה העונה
'71
- אורליאן טשואמני הוא חלק מחילוף כפול של צ'אבי אלונסו, אחרי שהחליף את פדריקו ואלוורדה
'66
- שער! אמבפה עם צמד בזק! הפעם עם שער שדה, הצרפתי הצליח להכפיל את המאזן שלו במשחק בתוך שלוש דקות בלבד, כשקיבל מסירה מארדה גולר, פתח מבערים, עבר את ריאן וגלגל מול שער חשוף את הרביעי. האורחת בדרך לניצחון, ולהישאר מושלמת בליגה
'65
- גם אונאי ונסדור שסיפק שני מצבים גדולים במחצית הראשונה יצא, רוג'ר ברוגה נכנס
'65
- חילוף כפול בשורות המארחת, כשיון אנדר אולאסגסטי יצא, וקווין אריאגה עלה במקומו
'63
- שער! קיליאן אמבפה דייק מהנקודה הלבנה! זה לא היה קשה עבור מלך שערי ריאל מדריד, ששלח את הכדור בנוחות אל הרשת כדי להרגיע את הקבוצה ולהוציא ליריבה את האוויר מהמפרשים
'62
- אחרי דקות במומנטום של המארחת, קיליאן אמבפה לראשונה המשחק ביצע פעולה התקפית, הטעה ברחבה את אלגסבאל שהכשיל אותו ושלח אותו אל הנקודה הלבנה, כשהשופט שרק לפנדל!
'56
- המשחק החל להתחמם כשגם אונאי אלגסבאל ראה את הכרטיס הצהוב
'55
- אלברו קאררס ספג כרטיס צהוב אחרי שדרך על שחקן היריבה במהלך של השער המצמק של לבאנטה
'54
- שער! לבאנטה חזרה למשחק! הצפרדעים יצאו להתקפה דרך המרכז הפרוץ של ריאל, כשכדור תוהה הגיע אל ראשו של אטה איונג, שהצליח להקדים את קורטואה שיצא לא טוב לכדור, ולכבוש מול שער חשוף את השער המצמק
מחצית ראשונה
'41
- החמצה גדולה של ויניסיוס! או אולי הצלה גדולה של ריאן! אלברו קאררס, שפתח היום כבלם, התקדם עד לרחבת לבאנטה, שם מסר לברזילאי שנותר באחד על אחד מול האוסטרלי, אך הפעם האחרון קרא את המהלך והדף בצורה נהדרת את המצב, כדי להותיר את התוצאה 0:2 לריאל
'38
- שער! הפעם זה נכנס לו! התקפה מתפרצת של הבלאנקוס עברה דרך רגליו של ויניסיוס, ששלח באגף הימני את פרנקו מסטנטואונו. הקיצוני הצעיר התקדם באין מפריע ובעט ברגל ימין כדור שנכנס לרשת, במה שהפך לשער הבכורה של הארגנטינאי במדים הלבנים
'32
- מסטנוטואונו עדיין לא הצליח למצוא את המסגרת גם במצב השלישי שלו במשחק, כשקיבל כדור מכובש השער ויניסיוס, וניסה שוב לבעוט מקצה הרחבה כדור שהלך יותר מדי הצידה
'28
- שער! ויניסיוס בשער מטורף! הברזילאי קיבל מסירה לרחבה מואלוורדה, וסיפק בעיטת טריבלה בהומאז' לחברו לקבוצה בעונה שעברה לוקה מודריץ', כשלריאן לא נותר מה לעשות אלא לצפות בכדור נכנס לרשת שלו
'24
- האורחת נכנסה לקצב והפעם פדריקו ואלוורדה ניסה לבחון את שוער היריבה עם בעיטה עוצמתית מרחוק, אבל ריאן היה עירני והדף את הכדור
'21
- הפעם המזל עם 'הצפרדעים', כשבעיטה מסובבת של ויניסיוס נהדפה על ידי ריאן. הכדור החוזר הגיע אל מסטנטואונו, שהגיב לתנועה שלו ובנגיעה ניסה לכבוש, אבל לרוע מזלו המצב שלו הלך למשקוף ונקלט על ידי השוער האוסטרלי
'19
- דני סבאיוס קיבל מסירה, וממרכז הקשת שנמצאת מחוץ לרחבת ה-16 בעט בנגיעה כדור שהלך מעל השער של שוער לבאנטה, מאת'יו ריאן
'13
- עוד החמצת ענק של המארחת! כדור קרן של ונסנדור מצא את היעד, שהיה ראשו של אדריאן 'דלה' דה לה פואנטה, שנותר פנוי לבדו ונגח בעוצמה כדור ששרק ליד הקורה של טיבו קורטואה
'9
- גם פרנקו מסטנטואונו ניסה לכבוש כשסובב את הכדור מחוץ לרחבה, אבל הכדור הסתובב יותר מדי והלך החוצה
'7
- ארדה גולר עם המצב הראשון לזכות ריאל מדריד, כשכדור שהגביה הטורקי הורחק בחזרה אליו, הוא בעט כדור שנבלם לקרן
'4
- החמצה גדולה ללבאנטה כבר בפתיחה! אונאי ונסנדור ניצל חור בהגנת ריאל מדריד ומצא את איבן רומרו, שבנגיעה בעט כדור שהלך יותר מדי לרוחב. הזדמנות אדירה של המארחת התפספסה, היא תצטער על כך?
'1
- השופט איסידרו דיאס דה מרה הוציא את ההתמודדות לדרך! ריאל מדריד תצליח להישאר מושלמת בסיום או שלבאנטה תפתיע ותחבר ניצחון שני ברצף?