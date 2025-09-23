יום רביעי, 24.09.2025 שעה 00:23

שחקני ריאל מדריד. שמישהו יעצור אותם (IMAGO)

סיום: לבאנטה - ריאל מדריד 4:1

הבלאנקוס נותרו מושלמים בליגה אחרי תצוגת כדורגל. ויניסיוס פתח בהומאז' למודריץ', מסטוטואנו הכפיל בגול בכורה ואמבפה חתם עם צמד תוך שלוש דקות

מערכת ONE | 23/09/2025 22:30
יום שלישי, 23/09/2025, 22:30אצטדיון סיוטאט דה ולנסיהליגה ספרדית - מחזור 6
ריאל מדריד
הסתיים
1 4
שופט: איסידרו דיאס דה מרה
לבאנטה
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
119-106אספניול3
104-105ויאריאל4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
78-95סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20
הרכבים וציונים
 
 

המשחק בין לבאנטה לריאל מדריד במסגרת המחזור השישי בלה ליגה מתקיים בשעה זו, והוא מפגיש שתי קבוצות שמגיעות עם רוח גבית אחרי ניצחונות מרשימים במחזור הקודם. לבאנטה הביסה את ג'ירונה 0:4 בחוץ ורשמה ניצחון ראשון מאז שבה לליגה הבכירה, בעוד ריאל מדריד גברה בבטחה 0:2 על אספניול והמשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה.

ריאל מדריד מחפשת ניצחון שישי ברציפות בליגה, הישג שקרה לה רק פעם אחת מאז עונת 1987/88. החבורה של צ'אבי אלונסו נהנית מחזרה של שחקנים חשובים כמו ג'וד בלינגהאם ואדוארדו קמאבינגה, ששבו מפציעות וקיבלו דקות במשחק הקודם. הבלאנקוס יודעים שניצחון נוסף יקנה להם גם רצף של ארבעה ניצחונות חוץ רצופים בליגה, משהו שלא השיגו מאז מאי 2024.

לבאנטה, מנגד, מגיעה אחרי תצוגה התקפית משכנעת מול ג'ירונה שהחזירה את התקווה לעונה יציבה בליגה הבכירה. זה היה הניצחון הגדול ביותר שלה בלה ליגה מאז אפריל 2019, והקבוצה מנסה להמשיך במומנטום גם מול הלבנים. בבית היא כבר סחטה 2:2 מבטיס והקשתה מאוד על ברצלונה (הפסד 3:2), כך שהשאיפה היא לרשום ניצחון ביתי ראשון לעונה.

במאזן המפגשים, לבאנטה ידעה להקשות על ריאל בשנים האחרונות ואף ניצחה בשלושה מתוך שמונת המפגשים האחרונים בין הקבוצות. עם זאת, בבית המאזן שלה מול הבלאנקוס פחות מחמיא, ניצחון אחד בלבד בתשעת המשחקים האחרונים מול ריאל (שתי תוצאות תיקו ושישה הפסדים). הקהל הביתי מקווה לשנות את המאזן, אך המשימה מול מוליכת הטבלה היא מהקשות שיש.

מחצית שניה
  • '82
  • חילוף
  • גם כובש הצמד, קיליאן אמבפה, סיים את חלקו ולא ישלים שלושער, כשרודריגו עלה במקומו
  • '82
  • חילוף
  • אדוארדו קמאבינגה ששב מפציעה החליף את דני סבאיוס
  • '82
  • חילוף
  • חילופים אחרונים גם בשורות ריאל מדריד, כשדויד אלאבה החליף את אלברו קאררס
  • '74
  • חילוף
  • קרלוס אלברס הוא האחרון לצאת, כשמי שנכנס במקומו הוא חוסה לואיס מוראלס
  • '74
  • חילוף
  • גם שותפו של איונג להתקפה, איבן רומרו, סיים את חלקו בהתמודדות. גודווין קויאליפו נכנס
  • '74
  • חילוף
  • חילופים אחרונים בשורות לבאנטה, כשאיקר לוסאדה עלה על חשבון כובש השער היחיד של קבוצתו, אטה איונג
  • '71
  • חילוף
  • גם כובש השער השני, פרנקו מסטנטואונו בחוץ, ובמקומו נכנס ג'וד בלינגהאם, שעלה לשחק לראשונה העונה
  • '71
  • חילוף
  • אורליאן טשואמני הוא חלק מחילוף כפול של צ'אבי אלונסו, אחרי שהחליף את פדריקו ואלוורדה
  • '66
  • שער
  • שער! אמבפה עם צמד בזק! הפעם עם שער שדה, הצרפתי הצליח להכפיל את המאזן שלו במשחק בתוך שלוש דקות בלבד, כשקיבל מסירה מארדה גולר, פתח מבערים, עבר את ריאן וגלגל מול שער חשוף את הרביעי. האורחת בדרך לניצחון, ולהישאר מושלמת בליגה
  • '65
  • חילוף
  • גם אונאי ונסדור שסיפק שני מצבים גדולים במחצית הראשונה יצא, רוג'ר ברוגה נכנס
  • '65
  • חילוף
  • חילוף כפול בשורות המארחת, כשיון אנדר אולאסגסטי יצא, וקווין אריאגה עלה במקומו
שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה את השלישי (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה את השלישי (IMAGO)
קיליאן אמבפה רץ לחגוג. התעורר בזמן (IMAGO)קיליאן אמבפה רץ לחגוג. התעורר בזמן (IMAGO)
קיליאן אמבפה מקפיץ את הפנדל (IMAGO)קיליאן אמבפה מקפיץ את הפנדל (IMAGO)
  • '63
  • שער בפנדל
  • שער! קיליאן אמבפה דייק מהנקודה הלבנה! זה לא היה קשה עבור מלך שערי ריאל מדריד, ששלח את הכדור בנוחות אל הרשת כדי להרגיע את הקבוצה ולהוציא ליריבה את האוויר מהמפרשים
  • '62
  • החלטת שופט
  • אחרי דקות במומנטום של המארחת, קיליאן אמבפה לראשונה המשחק ביצע פעולה התקפית, הטעה ברחבה את אלגסבאל שהכשיל אותו ושלח אותו אל הנקודה הלבנה, כשהשופט שרק לפנדל!
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • המשחק החל להתחמם כשגם אונאי אלגסבאל ראה את הכרטיס הצהוב
  • '55
  • כרטיס צהוב
  • אלברו קאררס ספג כרטיס צהוב אחרי שדרך על שחקן היריבה במהלך של השער המצמק של לבאנטה
טיבו קורטואה זועם על חבריו לקבוצה (IMAGO)טיבו קורטואה זועם על חבריו לקבוצה (IMAGO)
שחקני לבאנטה חוגגים עם אטה איונג (IMAGO)שחקני לבאנטה חוגגים עם אטה איונג (IMAGO)
  • '54
  • שער
  • שער! לבאנטה חזרה למשחק! הצפרדעים יצאו להתקפה דרך המרכז הפרוץ של ריאל, כשכדור תוהה הגיע אל ראשו של אטה איונג, שהצליח להקדים את קורטואה שיצא לא טוב לכדור, ולכבוש מול שער חשוף את השער המצמק
מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • החמצה גדולה של ויניסיוס! או אולי הצלה גדולה של ריאן! אלברו קאררס, שפתח היום כבלם, התקדם עד לרחבת לבאנטה, שם מסר לברזילאי שנותר באחד על אחד מול האוסטרלי, אך הפעם האחרון קרא את המהלך והדף בצורה נהדרת את המצב, כדי להותיר את התוצאה 0:2 לריאל
שחקני ריאל מדריד מרוצים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מרוצים (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו חוגג שער בכורה (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו חוגג שער בכורה (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו בועט לרשת (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו בועט לרשת (IMAGO)
  • '38
  • שער
  • שער! הפעם זה נכנס לו! התקפה מתפרצת של הבלאנקוס עברה דרך רגליו של ויניסיוס, ששלח באגף הימני את פרנקו מסטנטואונו. הקיצוני הצעיר התקדם באין מפריע ובעט ברגל ימין כדור שנכנס לרשת, במה שהפך לשער הבכורה של הארגנטינאי במדים הלבנים
  • '32
  • החמצה
  • מסטנוטואונו עדיין לא הצליח למצוא את המסגרת גם במצב השלישי שלו במשחק, כשקיבל כדור מכובש השער ויניסיוס, וניסה שוב לבעוט מקצה הרחבה כדור שהלך יותר מדי הצידה
ארדה גולר מברך את ויניסיוס (IMAGO)ארדה גולר מברך את ויניסיוס (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד באים לחגוג עם ויניסיוס (IMAGO)שחקני ריאל מדריד באים לחגוג עם ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס עם הומאז' ללוקה מודריץ' (IMAGO)ויניסיוס עם הומאז' ללוקה מודריץ' (IMAGO)
  • '28
  • שער
  • שער! ויניסיוס בשער מטורף! הברזילאי קיבל מסירה לרחבה מואלוורדה, וסיפק בעיטת טריבלה בהומאז' לחברו לקבוצה בעונה שעברה לוקה מודריץ', כשלריאן לא נותר מה לעשות אלא לצפות בכדור נכנס לרשת שלו
  • '24
  • החמצה
  • האורחת נכנסה לקצב והפעם פדריקו ואלוורדה ניסה לבחון את שוער היריבה עם בעיטה עוצמתית מרחוק, אבל ריאן היה עירני והדף את הכדור
  • '21
  • החמצה
  • הפעם המזל עם 'הצפרדעים', כשבעיטה מסובבת של ויניסיוס נהדפה על ידי ריאן. הכדור החוזר הגיע אל מסטנטואונו, שהגיב לתנועה שלו ובנגיעה ניסה לכבוש, אבל לרוע מזלו המצב שלו הלך למשקוף ונקלט על ידי השוער האוסטרלי
קיליאן אמבפה פותח מבערים (IMAGO)קיליאן אמבפה פותח מבערים (IMAGO)
  • '19
  • החמצה
  • דני סבאיוס קיבל מסירה, וממרכז הקשת שנמצאת מחוץ לרחבת ה-16 בעט בנגיעה כדור שהלך מעל השער של שוער לבאנטה, מאת'יו ריאן
  • '13
  • החמצה
  • עוד החמצת ענק של המארחת! כדור קרן של ונסנדור מצא את היעד, שהיה ראשו של אדריאן 'דלה' דה לה פואנטה, שנותר פנוי לבדו ונגח בעוצמה כדור ששרק ליד הקורה של טיבו קורטואה
  • '9
  • החמצה
  • גם פרנקו מסטנטואונו ניסה לכבוש כשסובב את הכדור מחוץ לרחבה, אבל הכדור הסתובב יותר מדי והלך החוצה
איבן רומרו רץ לכיוון השער (IMAGO)איבן רומרו רץ לכיוון השער (IMAGO)
  • '7
  • החמצה
  • ארדה גולר עם המצב הראשון לזכות ריאל מדריד, כשכדור שהגביה הטורקי הורחק בחזרה אליו, הוא בעט כדור שנבלם לקרן
  • '4
  • החמצה
  • החמצה גדולה ללבאנטה כבר בפתיחה! אונאי ונסנדור ניצל חור בהגנת ריאל מדריד ומצא את איבן רומרו, שבנגיעה בעט כדור שהלך יותר מדי לרוחב. הזדמנות אדירה של המארחת התפספסה, היא תצטער על כך?
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט איסידרו דיאס דה מרה הוציא את ההתמודדות לדרך! ריאל מדריד תצליח להישאר מושלמת בסיום או שלבאנטה תפתיע ותחבר ניצחון שני ברצף?
צ'אבי אלונסו וחוליאן קאלרו לוחצים ידיים לפני המשחק (La Liga)צ'אבי אלונסו וחוליאן קאלרו לוחצים ידיים לפני המשחק (La Liga)
שחקני ריאל מדריד בהכנות אחרונות למשחק (IMAGO)שחקני ריאל מדריד בהכנות אחרונות למשחק (IMAGO)
