נאפולי במומנטום: "ריצה מפחידה". קונטה מזהיר

נאפולי המשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה, עם ניצחון 2:3 דרמטי על פיזה באצטדיון דייגו מראדונה. העיתונים באיטליה הבוקר (שלישי) לא חסכו במחמאות, וגם לא בהזהרות.

ב"גאזטה דלו ספורט" נכתב: "נאפולי בעוצמה" והודגש כי מדובר בניצחון רביעי ברציפות שמציב את האלופה בפסגה עם יתרון שתי נקודות. ב"קוריירה דלו ספורט" הלכו על משחק מילים: "Napoleader", נאפולי המוליכה. העיתון תיאר את המשחק מול פיזה ככזה שבו האלופה התקשתה אך ידעה לנצל רגעים גדולים של בילי גילמור, לאונרדו ספינצולה ולורנצו לוקה כדי להבטיח את הנקודות.

ב"טוטוספורט" נכתב: "נאפולי, בריחה מפחידה", תוך דגש על כך שקבוצתו של גילארדינו הצליחה להקשות מאוד על האלופה, אך בסופו של דבר התוצאה שירתה את החבורה של אנטוניו קונטה, שממשיכה במאזן מושלם של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים.

אנטוניו קונטה עצמו, שהתפרץ למגרש בחגיגות אחרי שערו של לוקה, לא הסתיר את שביעות הרצון, אך גם שמר על זהירות: "זה לעולם לא קל לנצח. פיזה היא קבוצה פיזית עם המון אינטנסיביות. אנחנו מרוצים לפתוח עם ארבעה ניצחונות, אבל חייבים להישאר מדויקים ושקולים. בניגוד למועדונים אחרים, נאפולי לא רגילה לעומס של אירופה, וזה ידרוש מאיתנו למידה תוך כדי משחקים".

קונטה הוסיף כי הסגל עוד לא מגובש מספיק: "תשעה שחקנים חדשים הגיעו, יש שחקנים שצריכים להעלות רמה, ואין להם זמן ללמוד לאט, הם חייבים לעשות זאת על הדשא. הסמל של האליפות על החזה מכביד, ואנחנו צריכים צניעות וסבלנות כדי לעמוד בציפיות".

בסיום הדגיש המאמן את חשיבות הניסיון שיצטבר בהמשך: "עונה כזו תהיה קשה ביותר. אחרים רגילים לשחק כל שלושה-ארבעה ימים, אנחנו לא. זה מביא עומס פיזי ומנטלי. נצטרך להמשיך לצמוח, להבין שיש רגעים שבהם צריך ללחוץ גבוה ויש רגעים שצריך לדעת גם להגן. החוויה הזו תעשה אותנו טובים יותר".