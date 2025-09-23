יום שלישי, 23.09.2025 שעה 11:35
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
123-94נאפולי1
104-84יובנטוס2
92-74מילאן3
91-34רומא4
83-94אטאלנטה5
83-54קרמונזה6
73-54קליארי7
73-54קומו8
75-44אודינזה9
67-114אינטר10
63-34בולוניה11
48-14טורינו12
34-44לאציו13
37-44ססואולו14
36-24ורונה15
24-24גנואה16
26-34פיורנטינה17
25-14פארמה18
16-34פיזה19
18-24לצ'ה20

נאפולי במומנטום: "ריצה מפחידה". קונטה מזהיר

באיטליה היללו את האלופה אחרי ה-2:3 היקר: "עוצמתית". המאמן: "בניגוד לאחרות, אנחנו לא רגילים לעומס באירופה וחייבים להישאר מדויקים". צפו בתקציר

|
כותרות העיתונים באיטליה (צילום מסך)
כותרות העיתונים באיטליה (צילום מסך)

נאפולי המשיכה את פתיחת העונה המושלמת שלה, עם ניצחון 2:3 דרמטי על פיזה באצטדיון דייגו מראדונה. העיתונים באיטליה הבוקר (שלישי) לא חסכו במחמאות, וגם לא בהזהרות.

ב"גאזטה דלו ספורט" נכתב: "נאפולי בעוצמה" והודגש כי מדובר בניצחון רביעי ברציפות שמציב את האלופה בפסגה עם יתרון שתי נקודות. ב"קוריירה דלו ספורט" הלכו על משחק מילים: "Napoleader", נאפולי המוליכה. העיתון תיאר את המשחק מול פיזה ככזה שבו האלופה התקשתה אך ידעה לנצל רגעים גדולים של בילי גילמור, לאונרדו ספינצולה ולורנצו לוקה כדי להבטיח את הנקודות.

ב"טוטוספורט" נכתב: "נאפולי, בריחה מפחידה", תוך דגש על כך שקבוצתו של גילארדינו הצליחה להקשות מאוד על האלופה, אך בסופו של דבר התוצאה שירתה את החבורה של אנטוניו קונטה, שממשיכה במאזן מושלם של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים.

בפסגה: נאפולי מנצחת את פיזה 2:3 דרמטי

אנטוניו קונטה עצמו, שהתפרץ למגרש בחגיגות אחרי שערו של לוקה, לא הסתיר את שביעות הרצון, אך גם שמר על זהירות: "זה לעולם לא קל לנצח. פיזה היא קבוצה פיזית עם המון אינטנסיביות. אנחנו מרוצים לפתוח עם ארבעה ניצחונות, אבל חייבים להישאר מדויקים ושקולים. בניגוד למועדונים אחרים, נאפולי לא רגילה לעומס של אירופה, וזה ידרוש מאיתנו למידה תוך כדי משחקים".

קונטה הוסיף כי הסגל עוד לא מגובש מספיק: "תשעה שחקנים חדשים הגיעו, יש שחקנים שצריכים להעלות רמה, ואין להם זמן ללמוד לאט, הם חייבים לעשות זאת על הדשא. הסמל של האליפות על החזה מכביד, ואנחנו צריכים צניעות וסבלנות כדי לעמוד בציפיות".

בסיום הדגיש המאמן את חשיבות הניסיון שיצטבר בהמשך: "עונה כזו תהיה קשה ביותר. אחרים רגילים לשחק כל שלושה-ארבעה ימים, אנחנו לא. זה מביא עומס פיזי ומנטלי. נצטרך להמשיך לצמוח, להבין שיש רגעים שבהם צריך ללחוץ גבוה ויש רגעים שצריך לדעת גם להגן. החוויה הזו תעשה אותנו טובים יותר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */