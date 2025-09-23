יום שלישי, 23.09.2025 שעה 10:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

לפני סביליה: המחמאה של מאמן ויאריאל לסולומון

מרסלינו דיבר במסיבת העיתונאים לפני המפגש ברמון סאנצ'ס פיחואן ב-22:30: "מנור מביא וריאציות שונות למשחק שלנו". הישראלי צפוי לפתוח שוב על הספסל

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

לפי דיווחים בספרד, מנור סולומון צפוי לפתוח על הספסל במשחק של ויאריאל מול סביליה הערב (שלישי, 22:30) בפיחואן. מאמן הצוללת הצהובה, מרסלינו, התייחס בהרחבה להכנות לקרב הקשה והדגיש כי כדי לנצח בפיחואן קבוצתו תצטרך לשמור על קור רוח ולהכתיב את קצב המשחק.

מרסלינו, שמייחל לניצחון חוץ ראשון העונה, החמיא לשחקניו החדשים בחלק הקדמי, ביניהם מנור סולומון, וציין את החשיבות שלהם בהוספת עומק ויצירתיות להתקפה. "סולומון ומוליירו הם שחקנים חדשים. האחד הגיע ממש בסיום החלון והשני השלים קדם עונה. כל אחד מביא וריאציות שונות למשחק שלנו בהתאם ליכולותיו", אמר המאמן, והוסיף כי על אף ההתאמות, מבנה הקבוצה לא השתנה.

במקביל, המאמן התייחס למצוקת הפציעות שמלווה את קבוצתו, במיוחד בהגנה. "אנחנו קצרים מאוד מאחור, אך יש לנו יותר אפשרויות בהתקפה. אם יהיה מחסור, ניעזר גם בשחקני הקבוצה השנייה. אין תירוצים, כל הקבוצות חוות תקופות כאלה", הבהיר.

מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)

על סביליה, היריבה הבאה, אמר מרסלינו: "מדובר בקבוצה סופר אינטנסיבית שמשחקת עד הקצה. היא לוחצת אישית, יוצאת מהר קדימה ורצה היטב לשטחים. מול יריבה כזו חייבים להיות רגועים, לקרוא את המשחק נכון ולשלוט בו. בלי זה יהיה קשה מאוד לנצח".

מרסלינו לא שכח להתייחס גם לבעיות בהשגת תוצאות מחוץ ללה סרמיקה. לדבריו, הקבוצה איבדה נקודות חשובות במשחקים בהם כבר הייתה קרובה לניצחון, והוא הדגיש את חשיבות הדיוק ברחבה כדי לשוב עם שלוש נקודות מבירת אנדלוסיה. "אנחנו מגיעים למצבים ברורים, אבל חייבים לנצל יותר. כדי לנצח בסביליה אנחנו צריכים להיות מדויקים וחדים בכל הפעולות".

לסיום, המאמן שיבח את המנטליות של שחקניו וציין את חשיבות השחקנים מהספסל, דוגמת סולומון, ביכולת לשנות משחקים. "יש משחקים לכולם. אם עובדים טוב, מקבלים הזדמנות. זה מה שנותן עוצמה לקבוצה", אמר. למרות שייפתח על הספסל, ייתכן שסולומון יקבל דקות משמעותיות מול סביליה, כחלק מהאסטרטגיה של המאמן לחלק עומסים ולהוסיף פתרונות התקפיים מהספסל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */